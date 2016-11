Die Zwerge – Mal Rodario Im Vorstellungsvideo

In zwei Wochen erscheint Die Zwerge. Um die Wartezeit zu verkürzen hat THQ Nordic letzte Woche die Video-Serie „Meet the Dwarves“ gestartet, in der die Charaktere aus dem Spiel vorgestellt werden. Nachdem Boindil Zweiklinge im ersten Video gezeigt wurde, wird dieses Mal Rodario vorgestellt, der gar kein Zwerg, sondern ein Mensch ist.

Rodario ist nicht nur der vielseitigste, sondern auch der theatralischste aller Helden. Mit seinem Flammenwerfer und anderen Tricks schafft er es meistens, sich seine Feinde vom Leib zu halten. Falls ihm ein Gegner doch mal zu nahe kommen sollte, bringt er sein schauspielerisches Talent ins Spiel und stellt sich entweder tot, überzeugt Willensschwache für ihn zu kämpfen oder verkleidet sich als einer von Ihnen.

Trailer:

Rodario ist einer von 15 spielbaren Charakteren in Die Zwerge. In diesem neuen Fantasy-RPG kämpfen die Spieler mit nur einer Handvoll von Helden in Echtzeit gegen übermächtige Gegnerhorden. Im nächsten Teil der Serie wird Narmora, agile Kämpferin und versierte Schlossknackerin, vorgestellt.

Die Zwerge erscheint am 01. Dezember 2016 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One sowohl als Box im Handel als auch als digitaler Download.