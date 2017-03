Die zweite Folge unseres Podcast-Formats ist hier!

Here we go again! Die zweite Folge von unserem neuen Podcast-Format ist ab sofort online. Da der Start unseres neuen Formats besser war als gedacht, haben wir uns direkt wieder hinter das Mikro geklemmt und für Euch eine neue Folge aufgenommen. In der heutigen Folge haben wir sogar ein richtiges Thema und zwar unsere liebsten Strategiespiele.

Hat euch unser Podcast gefallen?

Wir alle haben uns unsere Favoriten rausgeschrieben und dann zusammen darüber gequatscht. Das ganze wurde, zum Glück, kein runtergespule von Fakten und Daten sondern viel mehr ein kleiner Blick auf diverse Herzensangelegenheiten. Wir hoffen ihr könnt mit dem Thema etwas anfangen und findet vielleicht den ein oder anderen Titel aus euren imaginären Listen wieder.

Zum Schluss wollen wir uns auch hier noch einmal für die möglicherweise dumpfe Audio-Qualität entschuldigen. Nach mehreren Anläufen und diversen Equipment-Problemen mussten wir die gleiche Aufnahme-Technik wie beim ersten Mal verwenden. Inzwischen wurden die Probleme behoben, weshalb wir zuversichtlich Richtung Folge Nummero 3 blicken. Als kleine Entschädigung haben wir uns um ein kreativeres Intro bemüht.

Den Podcast findet ihr auf Soundcloud, iTunes und Castbox. Im Laufe der nächsten Tage folgt auch YouTube. Wir freuen uns natürlich auch wieder über jegliche Art des Feedbacks.