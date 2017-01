Die spannendsten Spiele die es 2016 gegeben hat

Jedes Jahr überraschen Spielentwickler die Nutzer mit neuen und interessanten Spielen. Mit ihnen konnte man spannende Momente erleben und Spaß haben. Welche Spiele aus 2016 gehören dazu?

Die Ereignisse 2016

Das Jahr 2016 war voller Überraschungen. Vom nicht erwarteten Sieg bei der Wahl von Donald Trump bis zum Austritt von Großbritannien aus der EU war alles dabei. Alle Ereignisse hatten positive oder negative Aspekte und verschiedene Auswirkungen. Die Spielindustrie hat auch mit neuen und spannenden Themen die Spieler überrascht. Durch die Vielfalt der Endgeräte hatten die Menschen noch mehr Möglichkeiten, Spiele mobil zu spielen.

Mit der Hilfe von Spielen konnten man sich von mancher harten Realität ablenken und von stressigen Situationen erholen. Man konnte von traditionellen Roulette oder Black Jack bis zum neuen Dishonored 2 alles auf verschiedenen Endgeräten spielen.

Ein Spiel mit viel Spannung

Die Spieler, die sich für Politik und Militär interessieren, können das Spiel Battlefield 1 ausprobieren, das in der Welt des Ersten Weltkriegs und anderen politischen Szenarien spielt. Man übernimmt hier die Rolle eines Soldaten, der entweder zu den Alliierten oder zur deutschen bzw. italienischen Armee gehört und an den bekannten Schlachten teilnimmt.

Die Militäroperationen und verschiedene Kriegsfahrzeugen und Waffentypen können ausprobiert werden und die Spieler können selber entscheiden, zu welchem Team sie gehören wollen. Bei Battlefield 1 hat man die Möglichkeit historische Waffen zu nutzen und verschiedene Kampfstrategien in der Luft, zu Wasser und am Boden auszuprobieren.

Ein Spiel für diejenigen, die unsterblich sein wollen

Ähnlich, wie bei Battlefield 1 geht es bei Dark Souls 3 um Waffen und Kampf, nur aus der Perspektive eines Untoten. Der Spielort ist das Königreich Lordran und die Spieler haben die Möglichkeit, ihren ausgewählten Charakter selbst zu gestalten. Es ist dem Spieler überlassen, ob er Ritter, Dieb oder Zauberer sein will. Je nachdem zu welcher Klasse der Spieler gehört, werden ihm verschiedene Eigenschaften zugeschrieben.

Man kämpft bei Dark Souls 3 mit Monsterseelen und beim Sieg kann der Spieler seine Talente steigern und sich für Geld Waffen und Ausrüstungen kaufen. Versprochen wird eine breite Auswahl an Waffen und der Spieler kann selbst die Spielhandlung beeinflussen, was viele Spieler besonders cool finden.

Ein Spiel voller Geheimnisse

Wer sich in der Welt tausender Rätsel und Geheimnisse eintauchen will, sollte das Spiel The Witness ausprobieren. Die einzigartigen Inseln der Spielwelt überraschen die Spieler mit vielen Ruinen, Tieren und Pflanzen. Die Wälder und Strände haben viele Geheimnisse und Rätsel, die man lösen muss. Aber das Besondere an dieses Spiel ist, dass die verschiedenen Welten nicht sofort, sondern schrittweise entdeckt werden. Man muss sehr aufmerksam sein, um sich die Kleinigkeiten merken zu können, die für die Rätsel sehr hilfreich sein werden.

Das Jahr 2016 war voll von interessanten und spannenden Spielen und boten etwas für jeden Geschmack. Die Entscheidung, welche man ausprobieren sollte, obliegt jedem Spieler selbst.