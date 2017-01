Die perfekte Gewinnspielstrategie

Dank dem Internet war es nie leichter an Glücksspielen teilzunehmen. Man muss nicht mehr extra die Jacke anziehen und sich auf den Weg ins Kasino machen, denn Online-Spiele sind immer nur wenige Mausklicks entfernt. Kein Wunder also, dass immer wieder Millionen von Menschen ihr Glück versuchen, in der Hoffnung eines Tages den Jackpot zu knacken und den großen Gewinn absahnen zu können. Die besten Gewinnchancen hat derjenige, der beim Glücksspiel strategisch klug vorgeht. Doch wir sind nicht alle Wett-Profis – wie kann man also als Anfänger seine Chancen auf eine gute Gewinnausschüttung vergrößern? Viele Gewinnspielanbieter bieten hilfreiche Tipps für Erstspieler. Außerdem haben wir uns einige der beliebtesten Kasinospiele einmal genauer angesehen und die besten Gewinnspielstrategien für Sie herausgesucht.

Die besten Strategien für Roulette

Roulette gehört mit zu den absolut klassischen Kasinospielen und es gibt verschiedene Strategien, mit denen Sie Ihre Gewinnchancen erhöhen können. Da wäre zum Beispiel die Verdopplungsstrategie, bei der der Spieler immer auf eine 50/50 Chance wettet. Setzt er zum Beispiel auf die Farbe Schwarz und die Kugel landet tatsächlich auf Schwarz, dann gewinnt er das Doppelte seines Einsatzes. Nach jeder erfolgreichen Runde ist der Einsatz wieder der Startbetrag. Bleibt die Kugel jedoch auf einem roten Feld liegen, ist der Einsatz weg und beim nächsten Spiel muss das Doppelte eingesetzt werden. Damit es ausreichend Spielraum zum Verdoppeln des Betrags gibt, sollten Sie sich mit kleinen Starteinsätzen an die Strategie heranwagen.

Die besten Strategien für Glücksspielautomaten

Die Auszahlungsquote hängt immer vom Spielautomaten ab. Im Idealfall sollten Sie an Slots mit einer Quote von 95 und 99% spielen. Bleibt das Glück aus, sollten Sie den Automaten wechseln, da man selten zwei nicht auszahlende Slots nebeneinander findet. Beim Slot-Spielen kann es sich auch lohnen, die Roulette-Strategie anzuwenden. Erhöhen Sie Ihren Einsatz also nach jeder verlorenen Runde und setzen Sie wieder Ihren Startbetrag, sobald Sie gewonnen haben.

Die besten Strategien für Blackjack

Blackjack, auch Siebzehn und Vier genannt, lässt sich sehr leicht erlernen. Anfänger sollten am besten der Basisstrategie folgen. Diese wurde extra von Mathematikern entwickelt, die die Gewinnwahrscheinlichkeit bei verschiedenen Werten berechnet haben. Mithilfe eines Blackjack-Rechners oder eine Tabelle können Sie genau ablesen, welcher Schritt Ihnen die höchste Gewinnwahrscheinlichkeit bietet. Das ist vor allem beim Spielen in einem Online-Kasino eine große Hilfe und eine gute Übung, bevor Sie sich an einen Blackjack-Tisch in einem echten Kasino wagen.

Die besten Strategien für Poker

Poker ist dafür bekannt, ein echtes Strategiespiel zu sein. Zwar muss man auch Glück haben, aber wer mit einer guten Strategie spielt, der weiß, wenn er bei einem unglücklichen Blatt aussteigen muss. Anfänger des Spiels sollten nicht den Fehler begehen und jede Starthand spielen, denn über kurz oder lang verliert man damit seine Chips. Studieren Sie in der Zeit, in der Sie sich nicht aktiv am Spiel beteiligen Ihre Gegner. Wichtig ist, dass Sie vor allem als Anfänger in einer Runde spielen, in der Sie sich auch wohlfühlen und spielen Sie niemals No-Limit-Spiele. Poker ist ein Spiel, in dem man mit mehr Erfahrung immer besser wird. Ein Buch über die Regeln zu lesen reicht in den meisten Fällen nicht aus. Wagen Sie sich also langsam an die Runden mit einem höheren Einsatz heran.