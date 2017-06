Die neuesten Nintendo Casino Spiele in 2017

Egal ob du es glaubst oder nicht, aber Nintendo war tatsächlich einer der ersten der Gambling mit Technologie außerhalb des Casinos verbunden hat. Und das war schon lange vor der Zeit von online Spieleplattformen und Casinoseiten im Netz. Nintendo und der uns allen bekannte Italiener Super Mario sind schon seit 1985 in den Wohnzimmern rund um den Globus zu finden und haben seither eine beachtliche Fan-Anzahl erreicht.

Nintendo ist eine Spielkonsole bei der man mit Controllern den Spielverlauf kontrolliert – ganz ähnlich solchen wie Playstation oder Xbox, nur schon länger im Business etabliert. Verständlich also, dass so viele mit dieser Konsole zocken. Und das Unternehmen geht auch immer mit der Zeit. Erst vor kurzem wurde die neue Nintendo Switch herausgebracht und als Spieler kann man sich auf noch fortschrittlicheren Spielgenuss freuen.

Die ersten Slots für die Konsole

Heutzutage denkt man bei Slots und Geldspielautomaten zumeist immer direkt an die Top Spiele online von Producern wie Novomatic, Merkur, NetEnt und dergleichen. Sizzling Hot oder Mega Moolah sind hier nur einige wenige der allseits gezockten Games des online Gamblings. Doch obwohl es Klassiker gibt, die uns irgendwie schon „alt“ erscheinen, also in den ersten Jahren des online Glücksspiels herausgebracht wurden, so sind diese immer noch „neu“ verglichen mit den Spielen, von welchen hier geredet wird.

Bereits im Jahr 1988, also noch eine geraume Zeit bevor man auch nur an ein virtuelles Las Vegas im Netz denken konnte, hat Nintendo zwei Mini-Spielautomaten im Spiel Super Mario Brothers 2 integriert. Wow – das nennen wir mal fortschrittlich. Es ist fast so, als hätten die Producer hier schon irgendwie ein Näschen dafür gehabt, in welche Direktion sich der Trend drehen wird und welcher Zweig sich in dieser Industrie weiter ausbreiten wird.

Die besten Casino Spiele für Nintendo

Doch natürlich wollen wir nicht bei den uralten Games für diese Konsole stehen bleiben, sondern interessieren uns vor allem dafür, welche Casino-Spiele im Jahr 2017 angesagt sind und Spielvergnügen nach Hause bringen. Dabei sind neuere Entwicklungen ebenso wie klassische Gambling-Spiele, die schon seit Jahren draußen sind und sich sozusagen lange bewährt haben.

Vegas Dream : Auch wenn‘s schon 1990 heraus gekommen ist, ist es fortwährend ein Top Spiel, bei dem man sowohl Spielautomaten, als auch Tisch-Spiele wie Roulette und Blackjack zocken kann. Zusätzlich dazu gibt’s einen sozialen Faktor und Interaktionen zwischen Angestellten oder Charaktere wie Geschäftsmänner. Die Fortsetzung Vegas Stakes kam dann drei Jahre danach.

: Auch wenn‘s schon 1990 heraus gekommen ist, ist es fortwährend ein Top Spiel, bei dem man sowohl Spielautomaten, als auch Tisch-Spiele wie Roulette und Blackjack zocken kann. Zusätzlich dazu gibt’s einen sozialen Faktor und Interaktionen zwischen Angestellten oder Charaktere wie Geschäftsmänner. Die Fortsetzung Vegas Stakes kam dann drei Jahre danach. Sonic Generations : Hier reden wir von einem neueren Game (Release 2011). In der zweiten Zone findet man sich als Spieler in der sogenannten Casino Night wieder und kann sowohl Geldspielautomaten als auch verschiedenen Roulette-Kessel entdecken. Dank den Soundeffekten versetzt man sich hier schnell gedanklich ins echte Casino – eine gelungene Atmosphäre also.

: Hier reden wir von einem neueren Game (Release 2011). In der zweiten Zone findet man sich als Spieler in der sogenannten Casino Night wieder und kann sowohl Geldspielautomaten als auch verschiedenen Roulette-Kessel entdecken. Dank den Soundeffekten versetzt man sich hier schnell gedanklich ins echte Casino – eine gelungene Atmosphäre also. Casino Kid : Dies ist ein weiteres der Classic Games, die es schon ewig, genauer gesagt seit 1989, gibt. Da waren viele von uns wohl noch nicht mal geboren und schon damals hat Nintendo mit seiner Spieleentwicklung im Casinosektor überzeugt. Blackjack und Poker sind hier die vertretenen Spiele.

Einen Versuch wert

Auch wenn man bei den Nintendo Games noch nicht klassische Slotautomaten wie Sizzling Hot oder grafisch herausragende 3D Spiele wie Rook’s Revenge zocken kann, so gibt es dennoch eine sehr gute Auswahl an Casino Games für diese Konsole, die wohl die erste am Markt war, die Casino Spiele für zu Hause integriert hat. Oben erwähnte Games stellen dabei einen guten Einstiegspunkt dar, sind aber selbstredend nur ein klitzekleiner Ausblick auf das was im Portfolio vorhanden ist.