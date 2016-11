Die beliebten Merkur-Spiele online spielen

Egal ob Pommesbude, Spielhalle oder Internet-Cafe. Fast überall stehen die bekannten Merkur-Spielautomaten mit der knallgelben Sonne. Diese lassen sich seit 2011 auch online spielen – und das sogar in Full HD Qualität, Originale Spielautomaten aus den Geschäften sind nun auch im Online-Casino spielbar und stehen dem originalen in nichts nach. Das Sunmaker Casino arbeitet zusammen mit der Gauselmann AG, dessen Tochterunternehmen Edict die besagten Games seit vielen Jahren auf den Markt bringt. Wer geht denn da noch in eine dunkle Spielhalle, wenn er es bequem am PC zocken kann?

Die Spiele mit der Sonne

Merkur Spiele online spielen ist ganz einfach und neben Candy & Fruits gehört auch das bekannte Triple Chance dazu. Triple Chance ist der Klassiker schlechthin und wird mittlerweile in Deutschland in mehr als 2000 lokalen Casinos gespielt. Dabei ist der Slot sehr einfach zu spielen und verzichtet auf große Animationen. Hier wird mehr Wert auf Gewinnen und Spaß gelegt. Dabei besitzt der Online-Spielautomat drei Walzen und fünf Gewinnlinien. Ihr legt den Einsatz fest und könnt gewinnen sobald ihr zwei oder drei gleiche Früchte-Symbole erspielt habt. Und wie der Name schon sagt gibt es beim Triple Chance noch die dreifache Gewinnchance.

Merkur Spiele lassen sich bei sunmaker.com auch kostenlos spielen. Hier können sich Spieler einen Überblick verschaffen und viele Automaten erstmal ganz unverbindlich Probe spielen. Wer am Ende echtes Geld gewinnen will kann dabei viele unterschiedliche sichere Zahlungsmethoden nutzen. Darunter PayPal, Skrill oder Master Card. Doch im Sunmaker Casino will man noch durch andere Highlights auftrumpfen. Hier werden alle Spiele im einzigartigen Full HD Design wiedergegeben und sind auf jeden Monitor voll skalierbar. Die Spiele sehen unglaublich gut aus und kommen ohne Download direkt auf euren PC.

Bonus und sicherer Service

Neben dem schon oben erwähnten Triple Chance sind auch viele andere bekannte Games wie Jollys Cap, Gold of Persia, Magic Mirror oder Dragon´s Treasure mit dabei. Und wenn ihr euch jetzt im Sunmaker Casino anmeldet bekommt ihr einen Willkommens-Bonus von bis zu 150 Prozent und bis zu 1000 Euro. Die Mindesteinzahlung beträgt dabei nur 1 Euro. Und wenn ihr dann mal wirklich Geld gewonnen habt, profitiert vom 24 Stunden Express Auszahlungsservice. Und hier seit ihr auch immer auf der sicheren Seite. Die Sunmaker Casinos erfüllen die strengen Anforderungen der Ablauf- und Sicherheitsrichtlinien der Glücksspielkommission.

Doch nicht nur Sunmaker Casinos sondern auch andere Online-Casinos wie Online-Casino.de laden euch zum Glücksspiel ein. Dort wählt ihr aus den folgenden Kategorien Casinos, BlackJack, Roulette oder Spielautomaten euren Favoriten aus. Aktuelle Promotions laden euch direkt zum Spielen ein und bringen eine höhere Gewinnchance. Alle Spiele werden dabei von bekannten Anbietern präsentiert. Neben 888.Casino auch Star Games oder Casino-Club. Und wer sich dann noch nicht sicher ist kann von dem Online-Ratgeber auf der Seite profitieren und sich die wichtigsten Fragen zum Thema Online-Casino beantworten lassen.

Außerdem gibt es bei Online-Casino.de immer die neusten Nachrichten aus der Welt des Glücksspiels und ihr verpasst keine Aktion oder Neuigkeit mehr. Auch die Top Ten der besten Online-Casinos ist dort zu finden und wisst sofort wo es sich am meisten lohnt. Probiert die Spiele doch einfach mal kostenlos aus und schaut mal ob was für euch dabei ist.