Die aufregende Welt der Handy-Spielautomaten

Während man früher noch den langen und beschwerlichen Gang zu einer Spielbank auf sich nehmen musste, kann man sein Glücksspiel heutzutage ganz bequem von zu Hause aus in einem Online Casino erledigen. Jeder Zocker, der nicht viel von Etikette oder nervigen Mitspielern hält, findet seit jeher ein Eldorado des Zockens im Internet vor. So verwundert es kaum, dass die Zahlen der virtuellen Spielhallen in die Decke schießt, die Nachfrage ist dementsprechend riesig.

Ein neuer Meilenstein des Glücksspiels

Seit der Jahrtausendwende werden diese Online Casinos mit großer Sorgfalt ausdifferenziert und das Angebot erweitert. Live Casinos sind seit einigen Jahren der Renner, Zocken von zu Hause aus in einer Echtzeit Umgebung? Dem Glücksspieler gefällt es. Doch nun schleicht sich ein neuer Trend der Glücksspiel Branche an, wir reden vom Spielen auf mobilen Endgeräten. Es geht also nicht mehr nur auf dem Computer, mittlerweile kann der Spieler auf seinem Handy von überall auf seine Lieblingsspiele zugreifen. Seien es Handy Spielautomaten, Tischspiele oder Kartenspiele. Der Vorteil ist zudem, dass das Konto der App direkt mit dem Account beim jeweiligen Anbieter verbunden werden. Für den Benutzer bedeutet das: App herunterladen beziehungsweise Lieblingsspiel installieren, mit dem bereits erstellten Account anmelden und loslegen. So einfach geht’s.

Einfache und unkomplizierte Installation

Wer nun denkt, dass es schwierig ist, einen handy spielautomaten zu installieren, der liegt völlig daneben. Um die kostenlosen Versionen spielen zu können, besucht lediglich die entsprechende Webseite des Anbieters und wählt den entsprechenden Handy Spielautomaten aus. Schon kann es losgehen, denn euch werden umgehend eine große Anzahl an Münzen gutgeschrieben.

Für diejenigen, die sich mit ihrem Echtgeld-Konto anmelden wollen, fallen die folgenden drei Schritte an:

1.Entscheidet euch für ein bestimmtes Online Casino und wählt den Reiter „Play Now“ („Jetzt Spielen“) aus. Wahlweise könnt ihr auch, falls vorhanden, die App aus dem Play oder App Store herunterladen.

2.Sofort sollte ein „Download“ -Feld erscheinen, welches ihr dann anwählt. Anschließend direkt die Handy Spielautomaten Software herunterladen

3.Folgt nun lediglich den weiteren Anweisungen vom Hersteller.

Generell gilt, dass ihr euer Lieblingsspiel besser einzeln herunterladen solltet, ansonsten bietet sich stets die App eines Anbieters an. Zu bekannten Unternehmen gehören hier „Slot Machines“ oder „Slots Club“, diesen Online Casinos – spezialisiert auf Handy Spielautomaten – kann aufgrund ihrer Seriosität vertraut werden.

Bewertung der Handy Spielautomaten

Bei vielen Benutzern kommt oft die Vermutung auf, dass die mobilen Versionen verglichen mit ihren Verwandten aus Spielbanken, Spielhallen oder Online Casinos schlechter abschneiden. Das ist jedoch völlig falsch. Die Handy Spielautomaten sind mittlerweile derart gut entwickelt und ausdifferenziert, dass ihr einen Unterschied zu herkömmlichen Slots kaum feststellen werdet. Genau so bunt, genau so vielseitig und genau so unterhaltsam, das ist das Motto der mobilen Applikationen. Wer das nicht glaubt, sollte es selbst einmal ausprobieren. Ihr werdet überrascht sein.