Diablo III – Ist eine Portierung für die Nintendo Switch geplant?

Ähnlich wie die Gerüchte um eine Portierung von Crash Bandicoot N. Sane Trilogy für die Nintendo Switch, scheinen nun auch die Gerüchte um ein weiteres Blizzard-Franchise hochzukochen. So berichtete Journalist und Insider Marcus Sellars unlängst via Twitter, dass er in Erfahrung gebracht habe, dass Diablo III auf der Nintendo Switch erscheinen wird. So soll Blizzard derzeit bereits an einer Portierung werkeln. Erscheinen soll diese allerdings erst Anfang 2019.

Vorerst bleiben diese Behauptungen natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Blizzard äußerte sich bislang nicht zu den Gerüchten.