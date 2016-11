Diablo 3 – Necromancer bestätigt, Diablo 1 Remake für alle D3-Besitzer kostenlos

WTF! Auf der Blizzcon 2016 geht es rund beim Thema Diablo 3. Blizzard hat ein „Character-Pack“ angekündigt. Darin wird der Necromancer in männlicher sowie weiblicher Form enthalten sein. Wie im frischen Trailer zu sehen ist beherrscht der Totenbeschwörer in jedem Fall die Skelettbeschwörung und die Leichenexplosion.

Video:

Auszug aus dem offiziellen FAQ:

F: Was erwartet uns in Die Rückkehr des Totenbeschwörers?

A: Ihr schaltet mit dem Totenbeschwörer nicht nur einen zusätzlichen spielbaren Charakter frei, ihr erhaltet darüber hinaus einen neuen Gefährten, zwei weitere Charakterplätze, zwei weitere Beutetruhenfächer (für den PC), einen Porträtrahmen, eine Flagge, ein Banner und ein Bannersiegel.

Was das Necromancer Character Pack kosten wird steht noch in den Sternen, dazu gibt es leider noch keine Infos aber dafür zum Diablo 1 Remake!

Diablo 1 Remake

Der Necro und das Diablo 1 Remake werden im kommenden Jahr erscheinen, wann genau ist aktuell leider nicht bekannt. Was wir allerdings wissen ist das dass Diablo 1 Remake in Diablo 3: Reaper of Souls integriert wird und somit Besitzern der Vollversion und der Erweiterung vollkommen gratis zur Verfügung stehen wird. Das gilt übrigens für alle Plattformen – PC, XBox One und PS4.