Deus Ex: Mankind Divided erscheint für MAC und Linux

Square Enix hat bekannt gegeben, dass Deus Ex: Mankind Divided noch in diesem Jahr über Feral Interactive für Mac und Linux erscheinen wird.

„Seit nunmehr 16 Jahren sind die DEUS EX-Spiele führend in Sachen Game-Design und beim Verschmelzen von innovativer Erzählkunst mit einer atmosphärischen Spielwelt“, sagt David Stephen, Managing Director bei Feral Interactive, dem Herausgeber der Mac- und Linux-Umsetzungen. „DEUS EX: MANKIND DIVIDED gibt Spielern ein ungeahntes Maß an Freiheit in einem spektakulären Cyberpunk-Setting“.