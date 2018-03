Detroit: Become Human – Offizieller Release-Termin bekannt

Das nächste große Projekt von Entwickler Quantic Dream hat endlich einen konkreten Release-Termin erhalten: Detroit: Become Human wird bereits am 25. Mai 2018 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. CEO David Cage beschreibt Detroit in diesem Zuge als ambitioniertestes Projekt der Entwicklerschmiede: „Vor dem Hintergrund einer dystopischen, aber nicht allzu fernen Zukunft erzählt Detroit die Geschichte von drei Androiden – Maschinen, geschaffen um zu gehorchen, die dennoch eigene Gefühle entwickeln und durch Verfolgung und gesellschaftliche Gewalt dazu gezwungen werden, jeder für sich zu entscheiden, wer sie sein und wie sie leben wollen. Connor ist ein Prototyp, der menschlichen Ermittlern bei der Aufklärung von Verbrechen hilft, an denen Androiden beteiligt sind; Kara wird durch ihr Mitleid mit einem kleinen Mädchen und ihren gemeinsamen Wunsch nach Freiheit zur Gejagten; und Markus wird sich zum Anführer der Rebellion der Androiden aufschwingen.“

Detroit: Become Human ist zum Release als Standard Edition sowie als Digital Deluxe Edition erhältlich. Vorbesteller können sich zudem über Heavy Rain als kostenlose Dreingabe freuen.