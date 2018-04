Detroit: Become Human – Demo-Version erscheint schon morgen

Mit Detroit: Become Human steht Quantic Dreams neustes Werk bereits in den Startlöchern. Wie das Entwicklerstudio unlängst mitteilte, hat das Adventure offiziell den Gold-Status erreicht. Die Entwicklungen am Titel sind damit abgeschlossen, einem pünktlichen Release steht also nichts mehr im Wege.

Passend zum anstehenden Launch wird die Softwareschmiede schon am morgigen Dienstag einen ersten Vorgeschmack auf das emotionale Abenteuer veröffentlichen. Dann erscheint nämlich die kostenfreie Demo „Hostage“ im PSN Store, die euch vorab Hand an die Eröffnungsszene des Spiels legen lässt. Die Probierfassung lässt euch dabei in die Rolle eines Androiden schlüpfen, der als Detektiv ein Kind während einer Geiselnahme retten muss.

Detroit: Become Human erscheint am 25. Mai exklusiv für Playstation 4.