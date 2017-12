Destiny 2 – Weihnachtliches Event „Der Anbruch“ gestartet

Seit gestern ist das weihnachtliche Event „Der Anbruch“ in Destiny 2 am Laufen. Bis zum 09. Januar haben wir noch Zeit um daran teil zu nehmen. Beispielsweise sind überall in der Spielwelt und sogar in den Strikes Schneehaufen versteckt. Wir können uns einen Schneeball nehmen um andere Spieler oder Gegner damit zu bewerfen.

Außerdem feiert „Der Hexenkessel“ sein Comeback. In diesem PvP-Modus laden die Fähigkeiten der Charaktere unheimlich schnell auf. Heißt der Tod kommt im Sekundentakt. Ebenfalls am Start sind die neuen „Anbruch-Engramme“. Diese bekommen wir beispielsweise, wenn wir Meilensteine abschließen. Am Basar bei der Händlerin „Tess“ können wir uns spezielle „Anbruch-Gegenstände“ gönnen.