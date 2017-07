Destiny 2 – Video stellt neuen Schauplatz vor

Zum Start der Beta von Destiny 2 veröffentlichen die Entwickler von Bungie ein neues Video zu ihrem neuen Spiel. In besagtem Video stellen die Verantwortlichen den neuen Planeten Nessus vor.

Nessus ist nur einer der Schauplätze aus Destiny 2

Der im Vorfeld als seltsam und instabil beschriebene Planet Nessus, befindet sich vollständig unter der Kontrolle der Vex. Außerdem werden die Spieler dort auf Cayde-6 treffen, eine Art Abenteurer, der sich auf seine eigenen Missionen begibt. Neben Nessus werden wir außerdem auf Titan, Io und der Erde in den Kampf ziehen. Das neue Video vermittelt dabei bereits einen guten ersten Eindruck von dem, was man sich vom Szenario erwarten kann.

Destiny 2 soll am 6. September für die PS4 und die Xbox One erscheinen. PC-Zocker müssen sich noch bis zum 24. Oktober gedulden. Die Closed-Beta zum Online-Shooter startet bereits heute auf der PS4 und morgen auf der Xbox One. Ab dem 21. Juli dürfen dann alle mal ran. Wir werden natürlich auch mal einen Blick in das Spiel für euch werfen und darüber berichten.