Destiny 2 – Roadmap veröffentlicht

Zuletzt beschwerten sich vor allem Spieler des Shooters Destiny 2 darüber, dass die Kommunikation von Entwickler Bungie gegenüber den Fans miserabel wäre. So wurde wie zu undeutlich über kommende Events und Updates gesprochen. Um der Kritik nun entgegenzuwirken, veröffentlichte Bungie nun eine Roadmap, die penibel in chronologischer Reihenfolge aufzeigt was die Spieler in den kommenden Monaten erwartet. So können Fans sich beispielsweise am 27. Februar über Update 1.1.3 freuen, welcher mitunter einen frischen Nightfall Strike dem Spiel hinzufügt. Ab dem 27. März 2018 könnt ihr dann 6-vs-6-Gefechte im Eisenbanner nutzen. Interessant wird es dann besonders im Mai. Hier kündigte man nicht nur den Start von Season 3 an, auch die neue Erweiterung soll bereits hier erscheinen.

Einen Überblick über die gesamte Roadmap findet ihr unter folgendem Link.