Destiny 2: Release im September – Erstmals für PC

Die Entwickler Bungie und Activision kündigten vor wenigen Minuten via Pressemitteilung an, dass Destiny 2 in den Startlöchern steht. Der Nachfolger des erfolgreichen First-Person Actionspiels erscheint am 8. September 2017 und das auch erstmals für PC.

Destiny 2 „Versammelt die Truppen“ wird zum erstmal Mal am 18.Mai mit einem Gameplay präsentiert, bei dem der Spieler eine epische Reise zur Verteidung der Menschheit unternimmt. Das Gameplay wird per Livestream weltweit übertragen, dabei werden die Vielfalt an Spaß und Action in der neuen Welt von Destiny 2 präsentiert. In der Anfangssequenz von Destiny 2 wird dem Spieler am 8. September gezeigt, dass ihn eine komplett neue Welt bevorstehen wird. Das Spiel wird für PlayStation®4 und Xbox One erscheinen, dabei werden zeitlich begrenzte Exklusiv-Inhalte nur in Kombination mit einem PlayStation®Plus-Abonnement bzw. eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft verfügbar sein und erstmals in der Geschichte von Destiny können die Spieler das Destiny-Universum auf einer neuen Plattform erleben: dem PC!

Eric Hirshberg, CEO von Activision, kommentiert:

„Destiny war der bis dahin größte Start einer neuen Konsolen-Videospielreihe und Destiny 2 wird eine neue Generation in diesem actiongeladenen Universum willkommen heißen. Gemeinsam mit unseren unglaublich talentierten Partnern bei Bungie konzentrieren wir uns darauf, Destiny 2 für noch mehr Fans als je zuvor ansprechend zu gestalten – mit First-Person-Action auf dem neuesten Stand, einer großartigen neuen Story, tollen Charakteren und Innovationen, die das Spiel zugänglicher denn je machen. Außerdem veröffentlichen wir Destiny erstmals als eigene PC-Version. Destiny 2 wird diese jetzt schon großartige Reihe noch größer und besser machen.“

Pete Parsons, CEO von Bungie:

„Die vergangenen drei Jahre waren für Bungie unglaublich inspirierend und lohnend. Das Wissen um Millionen von Spielern auf der ganzen Welt, die mit Destiny bleibende Erinnerungen geschmiedet und das Spiel zu ihrem Hobby gemacht haben, ist wirklich beeindruckend. Wir können es kaum erwarten, die Reise fortzusetzen. Wir freuen uns darauf, den Spielern eine neue, einladende Story präsentieren zu dürfen, und von der bevorstehenden Destiny 2-Beta, die für diesen Sommer angesetzt ist, erhoffen wir uns das Feedback von Millionen von Spielern auf der ganzen Welt, die einen Einblick in die neuen Abenteuer erhalten werden, die sich uns allen eröffnen. Gemeinsam mit unseren Partnern von Activision freuen wir uns sehr darauf, den Spielern im September Destiny 2 zu bringen.“

Was kommt in Destiny 2?

In Destiny 2 ist die letzte sichere Stadt der Erde gefallen und zerstört. Ihre Ruinen werden von einem mächtigen neuen Feind und dessen Elite-Armee, der Rotlegion, besetzt. Jeder Spieler erstellt einen eigenen Charakter: einen „Hüter“, die auserwählten Beschützer der Menschheit. Als Hüter müssen die Spieler in Destiny 2 neue Fähigkeiten und Waffen meistern, um die Streitkräfte der Stadt wiederzuvereinen. Sie müssen sich gemeinsam dem Feind stellen und ihre Heimat zurückerobern. Der offizielle Veröffentlichungs-Trailer zu Destiny 2, „Versammelt die Truppen“, zeigt zwei Mitglieder der Vorhut, die Anführer der Hüter, wie sie die Truppen der Letzten Stadt motivieren und voller Leidenschaft (und manchmal auch Sarkasmus) zu den Waffen rufen. In Destiny 2 folgen die Spieler ihrem Aufruf und begeben sich auf eine Reise mit einer brandneuen Story und vielen neuen Orten in unserem Sonnensystem, die sie erkunden und dabei eine Vielzahl an Aktivitäten entdecken können. In Destiny 2 ist für so gut wie jede Art von Spieler etwas geboten, ob Einzelspieler-Action oder kooperative und kompetitive Aktivitäten, die in einem riesigen, aufregenden und sich ständig weiterentwickelnden Universum stattfinden.



Destiny 2 hat von der USK noch keine Alterseinstufung erhalten. Zur Produktauswahl zählen unter anderem das Destiny 2 – Spiel + Erweiterungspass-Paket, die Destiny 2 Digital Deluxe Edition mit digitalem Premium-Inhalt, die Limited Edition und die Collector’s Edition mit einer Destiny 2-Frontier Bag, dem Erweiterungspass, digitalem Premium-Inhalt und einer Sammlerbox im Kabale-Stil.

Weitere Informationen gibt es unter www.DestinyTheGame.com und über die offiziellen Destiny-Kanäle in den sozialen Netzwerken: www.facebook.com/DestinyTheGame und @DestinyTheGame bei Instagram und Twitter.