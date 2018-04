Entwickler Bungie hat mit „Warmind‚ bereits die nächste Erweiterung für den Shooter-Rollenspiel-Mix Destiny 2 in der Mache. Schon heute Abend will man das neue Addon dann auch in aller Ausführlichkeit vorstellen. Los geht der geplante Livestream um 19 Uhr auf dem offiziellen Twitch-Kanal. Gemeinsam mit Vicarious Visions wird man dann auf die Inhalte im Detail eingehen und einiges an Bewegtbild zeigen.

Destiny 2: Warmind die rscheint am 8. Mai für Playstation 4 und Xbox One.