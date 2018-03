Destiny 2 – Infos zum nächsten DLC geleakt?

Destiny 2 hat im vorgetragenen Jahr bereits die vollständige Content-Erweiterung Curse of Osiris spendiert bekommen, bislang ist es allerdings still um weitere DLC’s für den Shooter geworden. Activision und Bungie gaben bislang nur bekannt, dass Destiny 2 in diesem Jahr noch mit zwei größeren DLC’s erweitert werden soll. Nun soll scheinbar ein Leak das Mysterium um die zweite Erweiterung lösen. So listete sowohl Amazon als auch GameStop unlängst das Produkt ‚Destiny 2 – Expansion 2: The Fallen Warmind‘. Die Erweiterung soll laut den Plattformen bereits am 08. Mai 2018 erscheinen und mit einem Preis von 19,99 US-Dollar zu Buche schlagen.

Weitere Informationen sind den Produkteinträgen bislang nicht zu entnehmen. Weder Activision noch Bungie äußerten sich bislang zu ‚The Fallen Warmind‘.