Destiny 2 – Infos zu Preload & Day-One-Patch

Hüter aufgepasst! Wer sich den zweiten Teil von Destiny vorbestellt hat, kann demnächst schon die ersten Vorbereitungen für den Release treffen. Kultentwickler Bungie hat nämlich soeben bekannt gegeben, dass alle PS4-Spieler bereits am 31. August den Preload starten können! Hüter die auf der Xbox One in den Kampf ziehen, dürfen angeblich bereits Anfang nächster Woche den Download starten. Hier gibt es jedoch noch kein konkretes Datum oder ähnliches.

Bungie – Die Hüter der Community

Außerdem wurde ein Day-One-Patch offiziell angekündigt. Der Patch soll hauptsächlich kleine Bug Fixes, diverse Optimierungen und auch Last-Minute-Änderungen beinhalten. Auch er wird laut Angaben der Entwickler bereits vor dem Release des Spiels verfügbar sein. So hat wirklich jeder Vorbesteller die Möglichkeit direkt am Release-Tag durchzustarten. Für alle PC-Zocker ist das mit Sicherheit etwas frustrierend, denn hier wird das Ganze noch etwas dauern. Der Grund dafür ist natürlich der PC-Release, der erst am 24. Oktober ansteht, während Konsoleros bereits am 6. September von Bungie beglückt werden.

Wir finden die Aktion ziemlich gut, das zeigt das Bungie an die Community denkt und möglichen Ärgernissen vorbeugen will. Wie seht ihr das?