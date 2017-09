Destiny 2 – Der Beginn einer neuen Legende

Bungie und Activision Publishing, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Activision Blizzard, Inc. , veröffentlichen weltweit am 6. September (in jedem Territorium jeweils um Mitternacht) das weltberühmte First-Person-Actionspiel Destiny 2. Das Spiel ist auf PlayStation 4-Systemen mit zeitlich begrenzten Exklusivinhalten und auf Xbox One erhältlich (PlayStation Plus-Abonnement bzw. Xbox Live Gold-Mitgliedschaft für wichtige Features erforderlich).

Direkt nach den Feierlichkeiten zur größten Beta in der Veröffentlichungs-Geschichte von Bungie und Activision Publishing sowie dem Erhalt von beinahe 70 weltweiten Auszeichnungen und Nominierungen, darunter die bedeutenden Auszeichnungen „Bestes Multiplayer Spiel“ und „Bestes Social/Online Spiel“ der Gamescom 2017, sowie „Best PC Game – Game Critics Awards: Best of E3 2017“, ist die Bühne bereit für Destiny 2, die Fortsetzung zum international gefeierten Destiny und eine der größten Veröffentlichungen des Jahres. Am 24. Oktober wird Destiny 2 außerdem für PC im Handel und als erstes Nicht-Blizzard-Spiel digital über Battle.net®, den Online-Spieledienst von Blizzard Entertainment, verfügbar sein.

Das von Bungie entwickelte Destiny 2 ist die mit Spannung erwartete Fortsetzung, die den Spieler auf eine epische Reise durch das Universum schickt, um die Menschheit vor der Vernichtung zu retten.

Das Spiel begrüßt neue Spieler im Universum wie auch alle, die seit Destiny mit dabei sind, und bietet eine Vielzahl von Modi und Aktivitäten. In der Story von Destiny 2 ist die letzte sichere Stadt der Erde gefallen und liegt in Trümmern, erobert von einer mächtigen neuen Armee. Die Spieler müssen neue Fähigkeiten und Waffen meistern, um die Streitkräfte der Stadt wieder zu vereinen, und gemeinsam zurückschlagen, um ihre Heimat erneut für sich zu beanspruchen.

„Eine tolle Geschichte. Großartige Charaktere. Ein bedrohlicher Schurke. Eine klare Mission. Eine wunderschöne, weitläufige Welt zum erkunden. Und natürlich tolles, innovatives Gameplay, das allein oder mit Freunden Spaß macht zu spielen. Destiny 2 hat alles“, sagt Eric Hirshberg, CEO von Activision. „Ob du einer der Millionen von Fans bist, die bereits ein Teil dieser Community sind, oder brandneu in der Destiny Welt bist – dieses Spiel werden alle verschiedenen Arten von Fans genießen und schätzen. Wir können es kaum erwarten, es mit allen zu teilen.“

Bungies CEO, Pete Parsons, erklärt: „Destiny wurde geschaffen, um Spieler zusammenzubringen, und wir fühlen uns geehrt, ein Teil der Communities zu sein, die unseren Welten erst den Atem einhauchen. Für uns geht es vor allem um Geschichten, Erinnerungen und Freundschaften, die von den Spielern gemeinsam geschaffen werden. Destiny 2 repräsentiert den Geist, die Leidenschaft und die Energie eines unglaublichen Teams von Weltenbauern hier bei Bungie und der Spielstart ist der Höhepunkt einer jahrelangen Partnerschaft mit Activision, um dieses Spiel zu Millionen von Spielern auf dem ganzen Globus zu bringen.“

In Destiny 2 erschafft jeder Spieler einen „Hüter“, die auserwählten Beschützer der Menschheit. Die Spieler können wählen, ob sie die kinoreife Story-Kampagne spielen oder in kooperativen Modi, darunter die Strike-Missionen, umfangreiche Zielorte erkunden wollen. Sie können auch Quests, Abenteuer und Patrouillen entdecken und abschließen oder verlorene Sektoren und Schatzkisten finden, während sie sich mit anderen Hütern zusammentun, um öffentliche und heroische Events, Flashpoints und mehr zu dominieren. Kompetitiven Spielern bietet Destiny 2 spannende 4-gegen-4-Mehrspieler-Partien im ‚Schmelztiegel‘. Das bei Fans beliebte Endgame-Erlebnis, der Raid für sechs Spieler, geht am 13. September um 19 Uhr live. Ein brandneues, Community-orientiertes Feature, das in Destiny 2 kurz nach dem Spielstart veröffentlicht wird, ist das Guide-Spiele-System, das Spielern hilft, gleichgesinnte Gruppen zu finden, um die anspruchsvollsten Aktivitäten in Destiny 2 anzugehen.

Destiny 2 ist von der USK ab 16 Jahren freigegeben. Die Produktpalette enthält außerdem das Destiny 2-Spiel + Erweiterungspass-Bundle, die Destiny 2-Digital Deluxe Edition mit digitalem Premium-Inhalt, die Limited Edition und die Collector’s Edition mit einer tragbaren Destiny 2-Frontier-Bag, einem Erweiterungspass, digitalem Premium-Inhalt und einer Sammlerbox im Kabale-Stil.

Außerdem verfügbar sind zeitlich begrenzte Sony PlayStation-Exklusivinhalte, die eine kompetitive Mehrspieler-Karte, einen kooperativen Strike für drei Spieler, ein blau-weißes Schiff, besondere Ausrüstungssets und eine exklusive exotische Waffe enthalten: https://www.youtube.com/watch?v=rXZYMVqwvDQ

Weitere Informationen gibt es auf www.DestinyTheGame.com und über die offiziellen Social Channels von Destiny auf Facebook und @DestinyTheGame auf Instagram und Twitter. Unter www.Bungie.net/de, Facebook, @Bungie auf Twitter, Instagram und www.Twitch.tv/Bungie auf Twitch kann die Community sich direkt mit den Entwicklern austauschen.

Quelle: Activision Pressemitteilung