Der Super Mario Film kommt!

Wie Nintendo offiziell auf ihren Social-Media Kanälen hat durchsickern lassen, wird ein Super Mario Animationsfilm, in naher oder ferner Zukunft, in unseren Kinos laufen. Übernommen wird das Projekt von Illumination Entertainments Chris Meledandri (bekannt u.a. für Pets, die Minions, Ich Einfach Unverbesserlich und Sing) und Nintendos Mario-Urvater Shigeru Miyamoto.

It’s-a official! A Mario movie is in the works, produced by Illumination’s Chris Meledandri and Nintendo’s Shigeru Miyamoto. pic.twitter.com/CRSeNqzfja

