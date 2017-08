Der Start von Playstation Now

Playstation Now startet heute in Deutschland – passend zur Gamescom. Aber was genau ist Playstation Now eigentlich?

Playstation Now wird heute nach erfolgreich abgeschlossener Beta in Deutschland gestartet. Der Streamingservice von Sony Interactive Entertainment bietet euch die Möglichkeit eine große Auswahl an Playstationspielen auf Abruf zu spielen und zum Beispiel Trophäen alter Klassiker zu sammeln, welche ihr eventuell noch nicht erspielt habt. Ihr könnt die PS3- und PS4-Spiele dabei einfach streamen und müsst diese nicht einmal herunterladen. Ihr könnt Trophäen für PS3 und PS4 freischalten, im Online-Multiplayer spielen und Status-Updates zu eurem Gameplay mit euren Freunden austauschen!

Begebt euch in den Wilden Westen mit Red Dead Redemption oder kämpft in Asura’s Wrath bis ins Unendliche! Nutzt die vielfältige Auswahl an Spielen und probiert Neues aus oder lasst alte Gefühle wieder aufblühen.

Ihr bestimmt euer nächstes Spiel! Also? Mit welchem startet ihr?

Der Streamingdienst kostet 16,99€ pro Monat und ist auch monatlich kündbar.

Weitere Informationen, wie zum Beispiel eine Liste der angebotenen Spiele, findet ihr auf der offiziellen Website von Playstation Now. Wir wünschen euch viel Spaß beim ausprobieren!