Der Season Pass von Wolfenstein II bei uns im Test

Der Season Pass „The Freedom Chronicles“ von Wolfenstein II unterteilt sich grob in drei Teile alias DLCs. Episode 0 dient quasi als Vorgeschmack auf den Hauptakt, hier werden uns alle drei neuen Helden vorgestellt. Mit jedem neuen Protagonisten dürfen wir ein Level absolvieren sowie seine Fähigkeit und sein Gemüt kennenlernen.

Im ersten DLC „Die Abenteuer des Revolverhelden Joe“ steuern wir einen ehemaligen Quarterback Joseph Stallion. Im zweiten DLC „Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod“ steuern wir die Assassinin Jessica Valiant. Im abschließenden dritten DLC-Kapitel „Die unglaublichen Taten des Captain Wilkins“ steuern wir den namensgebenden Helden. Was wir dort erlebt haben, ob das Spaß macht und ob sich ein Kauf lohnt klären wir mit unserem Test.

DLC #1 – Die Abenteuer des Revolverhelden Joe

In diesem Wolfenstein II-DLC sollte Joe mit seinem Team gegen ein deutsches Nazi-Ensemble verlieren. Die deutschen Freunde haben aber nicht damit gerechnet dass sich der dunkelhäutige Mann erhebt. Strafe muss natürlich sein also wird Joe in ein Gefängnis geworfen und soll anschließend hingerichtet werden. Der Nazi-Kommandant Dr. Metze kommt Joe ungemein bekannt vor. Der gute Doktor war, in der Vergangenheit vor dem Regime, eigentlich Zahnarzt. Um seine Schande aufzuheben und zeitgleich seine Familie zu rächen schloss er sich dem Regime an. Die ganze Geschichte von „Die Abenteuer des Revolverhelden Joe“ wird außerdem zu einer persönlichen Angelegenheit. Hat doch der gute Doc den Vater von Joe getötet, das schreit einfach inbrünstig nach einer Vendetta.

Abwechslung pur?

Wie für beide Hauptspiele gilt auch für das erste DLC die gleiche Grundregel – kommt etwas langsam in Fahrt wird aber richtig, richtig gut. Im ersten Level [Band 1] müssen wir uns aus dem Gefängnis frei kämpfen. Direkt in der ersten Szene erfahren wir von Rebellen die nicht unweit von hier entfernt sein sollen. Dies wird uns von einem Häftling aus der Nachbarszelle erzählt, da dieses Geschwätz einem Nazi nicht gefällt stürmt er kurzerhand die Zelle und tötet den redseligen Kollegen. Joe verfügt über die „Ich renne durch die Wand und nichts hält mich auf“-Fähigkeit, die wir bereits von BJ aus dem Hauptspiel kennen. Der Nazi wird umgelegt, seine Waffe geschnappt – anschließend steigt die Blutparty.

Der Schwierigkeitsgrad ist relativ hoch angesetzt aber da es hier um eine Erweiterung geht, soll es genauso sein. Neben dem Gefängnis besuchen wir eine Kleinstadt, die Kanalisation und ein in Flammen stehendes Football-Feld. Diese Szene gehört definitiv zu den Highlights, wir sind umkreist von brennendem Holz und Kreuzen, und werden ständig von Ku-Klux-Klan-Mitgliedern attackiert.

Wir erlegen etliche Supersoldaten sowie Panzerhunde, um in das Büro von Dr. Metze zu gelangen. Dort dürfen wir seiner Ideologie lauschen und erfahren dass er sich auf die Venus abgesetzt hat. Wir dürfen nochmal in das Weltall fliegen um den fremden Planeten zu besuchen und den Doc zu stellen. Vor einer Zitadelle kommt es dann zum finalen Showdown, der Bosskampf war richtig klasse.

ACHTUNG: Eine finale Wertung wird beim Abschluss des Season Pass vergeben.

Harte Gegner

Old School-Shooter-Action

Blood and Gore

Nazis zerbersten Cons Wenig neues

Linear aufgebaut Readers Rating: 0 0 votes