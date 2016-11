Der Online Fussball Manager Kings of Football im Blickpunkt

Heute werfen wir für euch einen Blick auf den Online Fussball Manager Kingsoffootball.com. Die Entwickler haben ein Jahr lang an der App geschraubt und freuen sich nun endlich über die Veröffentlichung. Und dabei gibt es auch gar kein großes Team im Hintergrund. Ein kreativer Kopf und ein Entwickler haben gemeinsam die Nächte um die Ohren geschlagen um eine spannende und vor allem kostenlose App auf den Markt zu bringen. Und Kings of Football bietet dabei eine Menge Features.

Jede Menge Features

Doch welche Features bietet Kings of Football? Das wichtigste bei einem Online Fussball Manager ist natürlich die richtige Aufstellung und Taktik. Hier könnt ihr aus über 30 verschiedenen Aufstellungsvarianten wählen und eure Spielphilosophie anwenden. Die Auswirkungen davon merkt ihr dann direkt im Spiel. Für eine offensive Spielweise solltet ihr natürlich auch gute Stürmer haben, bei einer Mauertaktik braucht ihr gute Defensivspieler. Das alles liegt nur an euch. Auch bei der Taktik müsst ihr genau wissen was ihr wollt. Die Taktikoptionen können flexibel auf verschiedene Spielsituationen angepasst werden. So könnt ihr blitzschnell auf einen Platzverweis oder einen Spielstand reagieren.

Was wäre ein gutes Team ohne das passende Training. Auch hier habt ihr alle Möglichkeiten. Egal ob Waldlauf, Fussballtennis oder das simple Trainingsspielchen. Die unterschiedlichen Trainingsmethoden können entweder als Einheit oder als Einzeltraining durchgeführt werden. Wenn ihr bei euren Spielern besondere Talente entdeckt, könnt ihr sie zu echten Spezialisten entwickeln. Du alleine entscheidest welchen Weg dein Spieler geht. Vielleicht förderst du ja den nächsten Christiano Ronaldo. Auch der Transfermarkt ist mit dabei und lässt dich Spieler kaufen oder verkaufen.

Von Mini zu Mega

Spielt ihr am Anfang noch auf einem schnöden kleinen Sportplatz könnt ihr später einen echten Fussballtempel besitzen. Baut euer Stadion Stück für Stück aus und investiert in Stehplätze, Sitzplätze und Logenplätze. Aber auch die vielen Kleinigkeiten drumherum sind wichtig. So könnt ihr auch in das Vereinsgelände investieren und Würstchenbuden, Rehakliniken oder Medienzentren bauen. Eine gute Infrastruktur lockt Sponsoren oder gar Weltstars an und schon werdet ihr zu einer ganz großen Nummer im Fussball-Geschäft.

Alles völlig kostenlos und ohne Pay2Win

Auch die Jugendarbeit wird bei Kings of Football groß geschrieben. Scoute neue Jugendspieler, baue deine Jugendplätze aus und investiere in dein Jugendinternat. Sei dabei wenn du deine Spieler von ganz unten nach ganz oben bringst. Doch kommen wir nun zum wichtigsten Teil des Online Fussball Managers. Kings of Football ist absolut kostenlos und wird über Werbung finanziert. Es gibt auch kein Pay2Win oder andere verstecke Kosten. Hier steht nur der Spielspaß an erster Stelle. Kings of Football macht richtig Laune und versprüht viel Spielfreude und Spaß. Immer und immer werft ihr einen Blick auf eure App und schaut was eurer Team macht. Zwar gibt es keine offiziellen Namen und Vereine, aber das spielt keine große Rolle.

In unserem Test mit der App gab es keinerlei Schwierigkeiten oder Probleme. Die App läuft reibungslos und ist schnell erreichbar. Schon nach wenigen Sekunden habt ihr Zugriff auf eurer Team und könnt es nach Belieben einstellen und pushen. Und nach einer Weile geht ihr richtig mit und seid enttäuscht wenn ihr verliert oder motiviert wenn ihr gewinnt. Die Entwickler haben sich wirklich große Mühe gegeben und präsentieren mit der App eindrucksvoll das es auch ohne lästige Pay2Win Aktionen geht.

Durch eine perfekte Spielberechnung wird jede Minute, jeder Spieler und jede Fähigkeit gezählt. Startet eine echte Managerkarriere und bringt euren Club von ganz unten bis hin zur Weltspitze. Holt in Freundschaftsspielen alles aus eurem Team raus und testet jede Möglichkeit. Dabei könnt ihr auch eure Freunde herausfordern und spannende Matches liefern. Auch internationale Wettbewerbe sind mit am Start und ihr könnt in 3 Wettbewerben pro Kontinent für weltweites Aufsehen sorgen. Auch Nationalmannschaften sind dabei. Insgesamt gibt es in Kings of Football 6 Kontinente, 209 Länder und satte 4088 Vereine.

