Der brandneue Games-Mag Podcast ist endlich da!

Wir haben heute eine wirklich aufregende, neue Ankündigung für Euch am Start, die ausnahmsweise mal etwas mit uns und nicht mit einem Videospiel zu tun hat! Heute haben wir nämlich die erste Folge unseres neuen Podcastformats online gestellt.

„Was war denn nochmal ein Podcast?“

Der Begriff wird wahrscheinlich nicht jedem vertraut sein, deswegen erklären wir Euch gerne, was genau ein Podcast denn ist. Podcasts lassen sich eigentlich ganz gut als „Radio on demand“ beschreiben. Wir, die Podcaster, nehmen eine kleine „Show“ auf, die einem Radiotalk ähnelt, und stellen diese dann ins Netz. Der große Unterschied zu einer regulären Radioshow ist jedoch der, dass wir an keine festen Zeiten gebunden sind. Unsere „Show“ können wir hochladen, wann immer wir wollen.

Podcasts erleben momentan einen großen Aufschwung hier in Deutschland. Und das völlig zurecht, denn aus dem kleinen Audio-Format kann man mehr machen, als man denkt. Fast täglich gehen neue, kreative Podcasts an den Start. Wir hatten auch schon länger die Idee für das alles hier und starten deswegen jetzt unser eigenes Format.

Wir spielen jetzt das Podcast-Game!

Unser neuer Podcast wird sich in (relativ) regelmäßigen Abständen mit den verschiedensten Themen aus dem Gaming-Bereich beschäftigen. Damit das alles aber nicht zu eintönig wird, werden wir uns auch immer mal wieder Themen aus anderen Bereichen der Nerdkultur vorknöpfen. In der ersten Ausgabe stellen die vier Games-Magger Nico, Patrick, Justin und Domi sich und das Format zunächst einmal vor. Ob die vier Chaoten das hinbekommen haben? Das erfahrt Ihr nur, wenn Ihr euch die Folge anhört! Also hopp, hört doch mal rein. Die Erste und alle kommenden Folgen findet Ihr erst einmal nur auf unserem Soundcloud- und YouTube-Account. Später folgen auch iTunes und andere Podcatcher-Dienste.

Zum Schluss wollen wir noch erwähnen, dass wir uns über jegliche Art von Feedback freuen. Wenn Ihr die Folge gehört habt, seid Ihr also herzlichst dazu eingeladen, einen Kommentar unter dem Beitrag hier abzugeben. Wir freuen uns tierisch auf Eure Reaktionen!

*An dieser Stelle findet ihr bald das passende YouTube-Video!*