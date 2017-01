Der Division Agent für’s Wohnzimmer

Tom Clancy’s The Division setzt ein, kurz nachdem am Black Friday eine verheerende Pandemie über New York City hinweg fegt. Die Grundversorgung der Stadt fällt nach und nach aus. Bereits nach wenigen Tagen ohne Nahrung und Wasser stürzt die Gesellschaft ins Chaos. Die eigenständige Spezialeinheit The Division ist alarmiert und ihre Agenten führen nach außen hin ein ganz gewöhnliches Leben, wurden aber dazu ausgebildet, unabhängig zu operieren und die Gesellschaft zu retten.

Nun hat Ubisoft im Rahmen ihrer Collectibles-Serie einen SHD-Agent fürs Wohnzimmer vorgestellt. Die Figur des SHD Agent zeigt hoch detailliert, wie sich dieser durch ein verwüstetes New York kämpft. Dabei sind die Suchermine, die Uhr und der Communicator durch LEDs beleuchtet wie alle Hauptelemente, die von den Agenten im Spiel genutzt werden. Der Schalter um diese Beleuchtung einzuschalten ist unter Schnee versteck und am Boden der Figur angebracht.

Die Figur ist 24cm hoch, wird ab 2. März 2017 verfügbar sein und kann ab sofort vorbestellt werden.