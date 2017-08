Death Stranding – Verbindungen stehen im Vordergrund

Hideo Kojima ist für seine konfusen aber irgendwie doch genialen Videospiel-Geschichten bekannt. Seine Themen und Inszenierungen haben es immer aufs Neue geschafft, sich vom Rest der Masse abzuheben. In einem aktuellen Interview äußert sich Kojima höchstpersönlich zur Grundthematik seines aktuellen Projekts Death Stranding. Und er bleibt sich, bislang, wieder einmal treu.

Gewalt ist keine Lösung

In Death Stranding wird es, um es grob zu formulieren, nicht ums Gewinnen oder Verlieren gehen, sondern vielmehr darum, Verbindungen zu erschaffen und das Leben zu beschützen. Dafür hat er sich, laut eigenen Aussagen, wohl von großen Filmen wie The Great Escape oder Dunkirk inspirieren lassen. Filme, die zwar in Kriegsszenarien stattfinden aber dabei bewusst auf Konflikte verzichten. Diesen Ansatz konnte man bereits bei der Metal Gear Solid-Reihe erkennen. So soll der Griff zur Waffe in Death Stranding wohl keine Lösung sein. Wie genau Kojima das am Ende umsetzt und ob Gewalt im Spiel wirklich gänzlich fehlen wird, steht noch in den Sternen.

Death Stranding soll wohl 2018 erscheinen. Bis dahin bekommen wir hoffentlich noch einige Infos zu diesem mysteriösen Spiel, das hoffentlich kein Metal Gear Solid-Klon wird. Wir finden die Idee zwar toll, aber würden spielerisch auch gerne mal etwas „anderes“ von Kojima sehen. Trotzdem ist die Freude nach den ersten bewegten Bildern enorm.

