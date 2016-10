Deals with Gold – Die aktuellen Angebote

In der letzten Woche war der Deals with Gold Store noch gut gefüllt, in dieser Woche müssen wir leider mit nur ein paar Angeboten leben. Aber vielleicht ist ja trotzdem für den ein oder anderen was dabei. Die Angebote gelten vom 01. bis zum 07. November.

Xbox One – Deals with Gold

• Borderlands: The Handsome Collection – 24,00€ – 60% Rabatt

• Evolve – 8,00€ – 60% Rabatt

• Evolve Digital Deluxe – 12,00€ – 60% Rabatt

• Evolve Ultimate Edition – 16,00€ – 60% Rabatt

• FIFA 17 Standard Edition – 48,99€ – 30% Rabatt

• FIFA 17 Deluxe Edition – 62,99€ – 30% Rabatt

• FIFA 17 Super Deluxe Edition – 74,99€ – 25% Rabatt

• Grim Legends: The Forsaken Bride – 6,99€ – 30% Rabatt

• Madden NFL 17 – 45,49€ – 35% Rabatt

• Madden NFL 17-Deluxe-Edition – 58,49€ – 35% Rabatt

• Madden NFL 17-Super-Deluxe-Edition – 74,99€ – 25% Rabatt

• Maldita Castilla EX – Verfluchtes Kastilien – 8,03€ – 33% Rabatt

• NHL 17 – 45,49€ – 35% Rabatt

• NHL 17 Deluxe Edition – 58,49€ – 35% Rabatt

• NHL 17 Super Deluxe Edition – 74,99€ – 25% Rabatt

• Pumped BMX + – 2,50€ – 75% Rabatt

Xbox 360 – Deals with Gold

• Bellator: MMA Onslaught – 2,49€ – 75% Rabatt

• de Blob 2 – 2,99€ – 85% Rabatt

• FIFA 17 Standard Edition – 45,49€ – 35% Rabatt

• Madden NFL 17 – 45,49€ – 35% Rabatt

• Red Faction: Guerrilla – 2,99€ – 85% Rabatt