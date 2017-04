Days Gone – Wurde der Release-Termin des Spiels geleaked?

Auf der letzten E3 hat Sony einige höchst interessante Spiele angekündigt und vorgestellt. Eins davon ist das Open World-Survival-Spiel Days Gone, das uns irgendwie an eine Mischung aus The Last Of Us und DayZ erinnert. Ob Sony hier wieder ihr gutes Näschen für Exklusiv-Titel bewiesen haben, könnten wir möglicherweise noch dieses Jahr erfahren. Bislang gab es weder ein offiziellen, noch einen spekulierten Release-Termin, doch heute gibt es Neuigkeiten. Laut dem österreichischen Online-Shop GamesOnly.at wird der Titel ab dem 22. August verfügbar sein!

Kommt Days Gone schon im Sommer?

Ein Release im August würde durchaus Sinn machen. So könnte Sony den Titel auf der E3 im Juli ordentlich ankündigen und auf der Gamescom dann promoten. Natürlich ist diese Angabe wieder mit Vorsicht zu genießen. Von offizieller Seite gibt es bislang kein Statement, aber vielleicht haben wir ja Glück und es läuft wie bei Prey. Dort wurde auch Mittags über den Release spekuliert und Nachmittags wurde dann alles offiziell bestätigt.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Bis dahin, könnt ihr euch ja nochmal den Trailer anschauen.