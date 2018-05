Days Gone – Informationen zur Spielzeit bekannt

Mit Days Gone werkelt Sonys derzeit an einem ambitionierte Zombie-Spiel exklusiv für die PlayStation 4. Seit einiger Zeit ist bereits bekannt, dass Days Gone nicht mehr 2018 erhältlich sein wird. Nun äußerte sich Entwickler Bend Studios mit Sond noch einmal gemeinsam zum Action-Adventure.

Demanch sprach man vor allem hier an, dass Days Gone definitiv vor The Last of Us: Part II veröffentlicht werden soll. Das Ganze wird allerdings definitiv erst 2019 stattfinden. Zudem sprach man sich zur Spielzeit aus. So soll Days Gone euch rund 30 Stunden an die Konsole fesseln können. Nach der Kampagne könnt ihr das Spiel jedoch auch noch weiter spielen.

Im Zombie-Action-Titel habt ihr zudem die Möglichkeit eurer Gefährt, das Motorrad, aufzuwerten und zu verbessern. Einfluss auf das Äußere des Hauptcharakters Deacon werdet ihr jedoch nicht nehmen können.