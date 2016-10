Das Turbo-Jahr der Virtual Reality – alle Highlights aus 2016

VR-Fans in aller Welt erlebten in diesem Jahr ihr dreidimensionales Wunder, nie zuvor wurde der Markt mit derartig spannenden Neuheiten überschwemmt wie 2016. Und jedes einzelne Produkt – von der Oculus Rift über die Playstation VR bis zur HTC Vive – setzt ganz eigene Akzente: Werft mit uns einen Blick auf die Geräte und ihre zukünftigen Einsatzmöglichkeiten!

Oculus Rift und HTC Vive sorgen für einen fulminanten Start

Facebooks Oculus Rift eröffnete den Reigen der VR-Brillen, als das Jahr noch ganz jung war. Am 6. Januar kam das lang erwartete High-Tech-Gadget endlich ganz offiziell auf den Markt, nachdem drei Jahre zuvor bereits eine Entwicklerversion als Testgerät für die Presse zum Release gelangte. Die Zeitschrift Computerbild beschäftigte sich in einer ausführlichen Rezension mit dem Endprodukt, lobte die hochwertige Verarbeitung, das leichte Gewicht und die Einbau-Kopfhörer, monierte aber das begrenzte Spieleangebot sowie ein leichtes Pixelraster in der Optik. Die Oculus Touch Controller lassen außerdem weiterhin auf sich warten, dafür liegt der Preis bei durchaus vernünftigen 699 Euro. Das Konkurrenzprodukt HTC Vive, das im April 2016 die Läden stürmte, hat in Sachen Funktionalität deutlich die Nase vorn: Ausgerüstet mit VR-Brille, Trackern zur Positionserkennung und speziellem Controller sieht der Nutzer nicht nur die 3-D-Welt vor Augen, sondern kann sich auch ungehemmt im Raum bewegen – zumindest auf einem bis zu 4,5 m × 4,5 m großen Feld. Das kostet den User zwar ein paar hundert Euros mehr, sorgt aber im Gegenzug für erstaunlich viel Bewegungsfreiheit.

PlayStation VR macht Virtual Reality massentauglich

Im Vordergrund der dreidimensionalen Erlebniswelten stehen aktuell ohne Frage die Games: Eine Auswahl von Spielen für jeden Geschmack ist bereits zu haben – und die Programmierer arbeiten hinter den Kulissen mit Hochdruck daran, diese zu vergrößern. Kein Wunder also, dass auch Sony mit seiner Playstation auf den fahrenden Zug aufgesprungen ist und mit der Playstation VR seit ein paar Tagen die Wohnzimmer technikaffiner User erobert. Den PlayStation Move Controller und die Kamera gibt es separat zu kaufen, damit bewegt sich der Gamer noch etwas flexibler durch die vorgegebene VR-Welt. Doch bei den Spielen hört die Entwicklung längst nicht auf, inzwischen sind Programme in Planung, die die Veränderung von Straßenzügen im Zuge von Umbauarbeiten realistisch darstellen. Auch eine Software, die Armamputierten dabei helfen soll, die Steuerung einer Prothese zu üben, wird bereits erprobt.

Spannende Technologien und zukünftige Einsatzgebiete

Daneben gibt es viele weitere denkbare Nutzungsmöglichkeiten, die mit dem Aufkommen leistungsstarker VR-Brillen absolut in Sichtweite liegen: Dem virtuellen Reisen steht beispielsweise nun kaum noch etwas im Weg, ein Kurzurlaub nach Feierabend im Grand Canyon oder in den schottischen Highlands sorgt demnächst für pure Erholung. Sport-Events könnten schon bald regulär in 3-D-Optik übertragen werden, inklusive integrierter Wettoptionen: So steht der User gefühlt mitten im Geschehen und kann jederzeit einen Einsatz nach Wahl auf den Ausgang eines aktuellen sportlichen Ereignisses setzen, zum Beispiel, wenn ein Elfmeter im Fußball ansteht. Und wer schon immer einmal in einem Rennwagen durch Monte Carlo rasen oder mit dem Wingsuit vom Himmel fallen wollte, kann sich diesen Traum in naher Zukunft sicherlich per Virtual Reality erfüllen! Das Konzert der Lieblingsband auf der anderen Seite der Welt holen sich Musikfreaks in Zukunft direkt ins Wohnzimmer, die VR-Brille vermittelt dabei das Gefühl, mitten zwischen den jubelnden Zuschauern zu stehen – ohne Nebeneffekt wie Schubsereien und Schweißgeruch. Das alles macht wirklich Lust auf mehr!

Der VR-Quantensprung aus 2016 bleibt also gewiss nicht ohne weitere Folgen, für Virtual Reality Fans wird sich das Leben auf erstaunliche Weise verändern. Simulationen aller Art stehen in den Startlöchern, sie ersparen Abenteuerlustigen lange Reisen, hohen Zeitaufwand und letztlich sicher auch einiges Geld. Simulierte Extremsportarten minimieren außerdem das Risiko, verletzt zu werden: So kommen auch weniger Mutige endlich zum Zug! Die weiteren Entwicklungen im Auge zu behalten, lohnt sich also auch für entschiedene Nicht-Gamer.

Bildquellen: www.pixabay.com, wikimedia.org, flickr.com