Das sind die Gewinner der VR NOW Awards 2016

Heute Abend wurden in der Potsdamer Schinkelhalle im Rahmen der Virtual Reality Konferenz VR NOW – The Tech Biz Art Conference erstmals die neu geschaffenen VR Now Awards vergeben. Die Preise zeichnen herausragende technische, wirtschaftliche und künstlerische Leistungen in vier Kategorien aus.

VR NOW Grand Prize:

The Climb by Crytek for Oculus Rift

The Climb ist das erste VR-Kletterspiel der Welt. In The Climb können Spieler*innen selbst Free Solo Klettern in von realen Landschaften inspirierten Umgebungen und Höhen. Das Spiel wurde exklusiv für VR entwickelt.

VR Tech Award:

Immersive Deck by Illusion Walk for Immersive Deck Technology

Immersive Deck ist eine begehbare Virtual-Reality-Plattform. Die Installation ist ein Echtzeit-Holodeck, das die immersive Erfahrung vermittelt, in großformatigen virtuellen Räumen herumgehen zu können.

VR Business Award:

HERE Next Generation Automotive Services by HERE for HTC Vive

Um die Funktionsweise ihrer Location Services und Apps zu erklären, kreierte HERE die VR-Präsentation HERE Next Generation Automotive Services, in der sich die Zuschauer*innen durch jede Szene der unterschiedlichen Apps bewegen können.

VR Art AWARD:

Accounting by Crows Crows Crows for HTC Vive

Accounting ist ein von William Pugh („The Stanley Parable“), Dominik Johann und Justin Roiland („Rick & Morty“) entwickeltes Computerspiel. Accounting führt die Spieler durch schräge, absurde und nicht-jugendfreie Welten.

Der eintägige englischsprachige Kongress und die Award-Verleihung werden veranstaltet vom in diesem Jahr gegründeten Virtual Reality e.V. Berlin-Brandenburg, durchgeführt von Booster Space – Made with Love in Berlin und gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg.

Webseite: www.vrnowcon.io

Facebook: www.facebook.com/virtualrealitynow

Facebook-Eventseite: www.facebook.com/events/676269155860989/

Twitter: www.twitter.com/vrnowcon, @VRnowCon, #VRnowCon, #VRlove