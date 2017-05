Das neue Livestream-Erlebnis: Aus Beam wird Mixer

Mixer ist eine interaktive Streaming-Plattform, auf der Gamer ihr Spielerlebnis LIVE und in Echtzeit mit der Community teilen und ganz einfach gemeinsam interagieren. Hierbei ist es Dir überlassen, ob Du Streamer oder Zuschauer sein möchtest.

Aus dem Streaming-Dienst Beam wird nun Mixer – doch das ist noch längst nicht alles!

Mit dem neuen Namen veröffentlichen wir außerdem einige spannende neue Features, die sich die Community gewünscht hat und das Live-Erlebnis unter dem Schlagwort „Social Streaming“ noch interaktiver machen.

Co-Streaming

Bis zu vier Streamer gleichzeitig können ihren Stream kombinieren und so das ultimative Zuschauer-Erlebnis im Split-Screen kreieren. Dabei kann sich sowohl das gestreamte Spiel, als auch das Device unterscheiden, auf dem gespielt wird. Mixer Create Streaming-App

Gerade in die Beta-Phase gestartet, sind mit der Mobile-App eigene Livestreams unmittelbar via iOS- und Android-Geräte möglich. Außerdem werdet ihr bald die Möglichkeit haben, Live-Gameplay direkt vom mobilen Device zu streamen. „Channel One“ für brandneue Inhalte

Auf dem moderierten Content-Kanal namens „Channel One“ erscheinen kontinuierlich neue Inhalte rund um den Gamingkosmos – etwa Spiele-Releases, Livestream-Events, Tipps und Tricks, News zum Thema eSports und vieles mehr. Neue Mixer-Seite auf dem Xbox One Dashboard

Auf der neuen Mixer-Seite werden die populärsten und einzigartigsten Streams vorgestellt, um der Community die Vielfalt und die Kreativität von Mixer näher zu bringen.

Auch wenn sich der Name ändert, bleibt das Prinzip gleich: Spieler können immer noch mit Streamern interagieren und in Echtzeit miteinander spielen. Besonders ist in diesem Zusammenhang die geringe Latenz, also die Verzögerungszeit zwischen Sender und Empfänger des Streams, die unter dem FTL (Faster Than Light Protocol) nur den Bruchteil einer Sekunde beträgt.