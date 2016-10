Das neue Gaming Festival ARCADE ONE kommt erstmals am 22./23. April 2017 nach Dortmund

Wie der Veranstalter der Arcade One, die Glow Media Group, heute bekannt gab, wird das erste Gaming Festival am 22./23. April 2017 in den Dortmunder Westfalenhallen stattfinden. Rund 15.000 Besucher werden auf dem neuen Playground der Gamesbranche erwartet. Als erste Gamingstars haben die Veranstalter die Youtube-Größen Sarazar und Team PietSmiets mit PietSmiet, Pr4m3n, Chris, Dr. Jay und Sep. verpflichtet. Außerdem wird das Team des Internet Senders Rocket Beans TV das Event als enger Partner unterstützen und die vielfältigen Veranstaltungen live von vor Ort streamen.

Christoph Post, Geschäftsführer der Glow Productions GmbH: „Wir freuen uns sehr, dass wir im April erstmalig mit der Arcade One an den Start gehen können. Bei uns steht einfach der Spaß an den Games und den Gamern im Vordergrund. Wir präsentieren die Stars vor und hinter den Games, von Let´s Playern und eSportlern bis hin zu den Entwicklern.“

„Team PietSmiets, Sarazar und die Rocket Beans sind nur die ersten Namen für unser Event im April, weitere werden folgen“, ergänzt Elmar Giglinger, Mitinitiator der Arcade One. „Unser Ziel ist es, dass alle Beteiligten die Arcade One als IHR Event begreifen, diese aktiv mitgestalten und die Protagonisten auf der Bühne genauso viel Spaß haben wie unsere Besucher.“

Auch Team PietSmiets sind begeistert: „Gaming ist unsere große Leidenschaft. Und ein Treffen mit der Community und Menschen, die diese Leidenschaft teilen, ist für uns immer etwas Besonderes.“

Rocket Beans TV wird während beider Veranstaltungstage live von der Arcade One berichten und den Event redaktionell umfassend begleiten. Ob auf der Bühne, von der Show, im großen Convention-Bereich, Backstage oder bei den diversen Challenges, die „Bohnen“ halten alle, die nicht vor Ort dabei sein können auf dem Laufenden. Mit dabei sind natürlich die Kult-Moderatoren des Senders, Daniel Budiman, Nils Bomhoff, Etienne Gardé und Simon Krätschmer.

Alle Gaming-Größen werden in diversen Aktionen während des zweitägigen Events aktiv integriert werden. Dazu zählen u.a. Live Let´s Plays, Showduelle, Interviews oder Meet & Greets mit den Fans. Als weiteres Highlight findet die „Arcade One Battle“ statt, die von Rocket Bean Daniel „Budi“ Budiman entwickelt und durchgeführt wird. Hier treten vier Teams mit prominenten Gamern gegeneinander über zwei Tage und in acht Runden hinweg an, um den ersten „Arcade One Battle-Champion“ auszuspielen. Darüber hinaus können sich die Besucher bei „Beat the Star“ mit ihren Idolen im direkten Vergleich messen. Am 22. April geben die Gamer und die Community gemeinsam auf der eigenen Arcade One Party so richtig Gas.

Sarazar zum Event: „Ich freue mich sehr auf die Arcade One und die Community vor Ort. Und ganz besonders auf die Party, bei der ich auflegen werde!“

Der Vorverkauf startet am 4.November 2016 auf www.arcadeone.de. Weitere Details zum Programm werden in den nächsten Tagen folgen.