Das ist der Premium-Bildschirm AOC AGON AG352QCX 35 Zoll Curved

AOC kündigt heute seinen neuen 35-Zoll-(89-cm-)Premium-Gaming-Monitor an. Der AG352QCX bietet ein gebogenes Display und ein Ultra-Wide-Format. Dabei wurde der Radius mit 2.000 Millimetern besonders klein gewählt. Die daraus resultierende starke Krümmung deckt einen Großteil des Sichtfelds ab, sorgt für eine noch nie dagewesene Tiefenwahrnehmung und erschafft somit eine herausragende Immersion. Niemals zuvor konnten Gamer tiefer in ihr Lieblingsspiel eintauchen.

Neben der Immersion müssen natürlich auch viele weitere Parameter erfüllt sein, um Core-Gamer und eSport-Enthusiasten vollends zufriedenzustellen. Der AG352QCX erfüllt diese Aufgabe mit Bravour, da er mit einer Bildwiederholrate von 200 Hertz Bewegungsunschärfe und Schlieren komplett eliminiert.

Darüber hinaus bietet er Adaptive-Sync-Technologie und gibt Gamern deutliche Vorteile mit seinem Low-Input-Lag-Modus und Shadow Control. Während der AOC Low-Input- Lag-Modus dafür sorgt, dass die Bildverarbeitung des Monitors auf ein Minimum reduziert wird und so die Eingaben mit Maus, Tastatur oder Gamepad direkt umgesetzt werden, erhellt AOC Shadow Control dunkle Bereiche ohne den Rest des Bildes anzupassen.

Der AOC AGON AG352QCX ist somit bestens gerüstet, um alle Bedürfnisse von Spielern zu erfüllen und wird ab Dezember 2016 im Handel erhältlich sein. Der Preis wird bei 799€ liegen.

Lang lebe die Ausdauer der Gamer

Echte Gamer ziehen ihre Spielesessions über mehrere Stunden und brauchen dabei wachsame Augen. Genau hier kommen die Flicker-Free- und die Low-Blue-Light-Technologie ins Spiel, die sowohl die Ermüdung als auch die Reizung der Augen verringern:

Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Bildflackern und die Low-Blue-Light-Technologie reduziert die fürs Auge potentiell schädlichen blauen Lichtwellen. Ein weiteres komfortables Feature ist die AOC Ergo Base, dieser Standfuß ist höhenverstellbar und bietet eine Neige- und Drehfunktion. Er lässt sich somit immer perfekt anpassen, um auch den längsten Gaming-Marathon mit Leichtigkeit zu überstehen.

Individualität für Gamer

Gamer lieben Individualität und genau diese bietet AOC seinen Kunden mit der neuen LED-Beleuchtung auf der Rückseite, die in den Farben rot, grün, blau oder weiß erstrahlen kann, wobei sich auch die Helligkeit in drei Stufen an die persönlichen Bedürfnisse anpassen lässt. Wer auf die Beleuchtung verzichten möchte, kann sie natürlich einfach abschalten. Weitere Einstellungen lassen sich bequem mit dem AOC QuickSwitch-Controller vornehmen. So kann man schnell zwischen verschiedenen Bildeinstellungen und Profilen wechseln.

Technische Eckdaten:

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.