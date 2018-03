Darwin Project – Survival-Titel ab sofort in der Early-Access-Phase

Der Survival-Multiplayer-Titel Darwin Project aus dem Hause Scavengers Studio befindet sich ab sofort in einer Early-Access-Phase.

Ab sofort könnt ihr Hand an den Mehrspieler-Titel Darwin Project legen. Entwickler Scavengers Studio hat unlängst bekannt gegeben, dass der Titel ab sofort über Valves Vertriebsplattform Steam zugänglich ist. Für den früheren Zugang müsst ihr derzeit knapp 15 Euro auf die virtuelle Ladentheke legen. Im Laufe des Jahres soll der Titel dann offiziell über Steam erscheinen.

In Darwin Project werdet ihr in actionreichen Arena-Schlachten entlassen, in denen ihr eure Feinde aufspüren müsst und gleichzeitig versuchen müsst euch selbst zu schützen.Um das zu erreichen müsst ihr in der eisigen Kälte Spuren lesen und Feuerstellen untersuchen. Features aus der offenen Beta Phase des Spiels sollen ebenfalls Einzug in die Early Access Phase halten.