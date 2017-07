Dark Souls – The Vinyl Trilogy angekündigt

Dark Souls – The Vinyl Trilogy angekündigt

Bandai Namco gibt bekannt, dass zum ersten mal überhaupt die Dark Souls – The Vinyl Trilogy diesen Herbst im offiziellen Bandai Namco Online-Store erhältlich sein wird.

Diese exklusive nummerierte Collection – limitiert auf 2.000 Exemplare – erscheint in einer Collector’s Box mit neun Vinyl-Platten, die mehr als fünf Stunden Musik in höchster Qualität enthalten. Dark Souls orchestrale Stücke komponiert von Motoi Sakuraba und Yuka Kitamura werden euch in die unheimliche, finstere wie dramatische Welt der Spieleserie entführen.

Die kompletten Dark Souls I, Dark Souls II und Dark Souls III Original-Soundtracks wurden in Premiumqualität aufgenommen und lassen den Hörer sowie die Fans der Seroe die Boss-Fights und die guten wie auch schlechten Erinnerungen an das tödliche Abenteuer erneut durchleben. Als High-Quality Trilogy-Box ist sie ein wahrer Schatz in jeder Sammlung.

Trailer: