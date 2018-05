Dark Souls: Remastered – Netzwerk-Test terminiert

Bereits im Vorfeld gab Entwickler From Software und Publisher Bandai Namco bekannt, dass Dark Souls: Remastered einen besonderen Netzwerk-Test erhält, bei dem das Spiel schon einmal vor dem Release getestet werden kann. Nun nannte man nähere Eckdaten bezüglich der kleinen Testphase. So soll der Netzwerk-Test auf der Xbox One und der PlayStation 4 bereits am 11. und 12. Mai stattfinden.

Jeweils von 12:00 bis 15:00 Uhr werden die Server jeweils freigeschaltet sein und euch einige Stunden bieten das Spiel bereits vorab zu erkunden. Wer an der Testphase teilnehmen möchte, muss sich mit dem Download des Titels allerdings beeilen. So steht euch dieser ab sofort nur noch bis zum 07. Mai zur Verfügung. Wer sich bis dahin vorab nicht den Client gesichert hat, wird an der Testphase nicht teilnehmen können.