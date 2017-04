Dark Souls III: The Fire Fades Edition ist im Handel erschienen

Bandai Namco hat die Dark Souls III: The Fire Fades Edition für die PlayStation 4, Xbox One und PC in Ladengeschäften veröffentlicht. The Fire Fades Edition bietet den Spielern die komplette Dark Souls III-Experience. Sie vereint das hochgelobte Dark Souls III zusammen mit den beiden DLC-Erweiterungen Ashes of Ariandel und The Ringed City zu einem Preis von 59,99€ auf Konsolen und 49,99€ auf dem PC.

Launchtrailer:

Darum geht es:

Als Asche wiedergeboren muss der Spieler, der auf der Suche nach den auferstandenen Fürsten ist, einen Weg durch das Königreich Lothric finden. Diese kommen ihrer Pflicht, das Zeitalter des Feuers zu bewahren, nicht mehr nach, und so erlischt das einst mächtige Feuer langsam. Der Spieler wird auf seiner Reise viele verschiedene Gegenden durchqueren, wie etwa düstere Sümpfe, feuchte Dungeons, opulente Schlösser und wilde Siedlungen, ein Land wie gemalt und das mögliche Ende der Welt. Eine große Auswahl an Nichtspielercharakteren steht bereit, um dem Spieler mit neuen Zaubersprüchen, Gegenständen und Waffen dabei zu helfen, die herausforderndsten Bosse und furchterregendsten Feinde der DARK SOULS Reihe zu besiegen.