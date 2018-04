Dark Devotion – Sidescroller-Action-RPG für PC und Konsolen angekündigt

Der Publisher The Arcade Crew hat sich mit dem Entwickler Hibernian Workshop zusammengetan, um das Action-RPG Dark Devotion noch in diesem Jahr auf PC und Konsolen zu veröffentlichen.

Darum geht es:

Das ewige Leiden der Templer ist Segen und Fluch zugleich – Erlösung entsteht durch Opfer, und kein Opfer ist zu groß, um unseren Gott zu preisen. Ein mystischer Tempel, der von einer eigenartigen, lebensechten Energie erfüllt ist, erwartet uns auf unserem heiligen Kreuzzug des Leidens und der Erlösung, der uns in die Tiefen der Jahrhunderte überspannenden Traditionen führt.

Dark Devotion bietet eine detaillierte Story, welche eine düstere Geschichte über die unbestreitbare Berufung der Religion erzählt – in der jede Begegnung eine Herausforderung an Leid, Frömmigkeit und Überzeugung bietet – aber am wichtigsten bleibt immer, dass es ein Kampf bis zum bitteren Ende ist.

In vier einzigartigen Welten, jede mit ihrer eigenen Umgebung, können die Spieler aus Dutzenden von Waffen wählen und so das Geheimnis des Tempels lernen, während sie in ihrer Mission gegen fette Bosse kämpfen: diese wollen ihre Seele zerstören und die Spieler für immer verdammen.

Dark Devotion verfügt über mehrere Gameplay-Mechaniken und soll dadurch eine hohe Wiederspielbarkeit erhalten – das System der Gebete, Segnungen und Flüche ermöglicht größtmögliche Flexibilität und eine Vielzahl von Ansätzen für jeden Gegner – während die Waffen eine Kombination von Fähigkeiten ermöglichen, die den Lösungsweg mit jedem Spiel verändern.

Trailer: