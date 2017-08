Cuphead – Bosskämpfe im neuen Video

Cuphead ist eins dieser Spiele, bei dem man bereits nicht mehr mit einem tatsächlichen Release gerechnet hat. Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder verschoben und verlegt wurde, feierte es auf der diesjährigen E3 ein kleines und unaufdringliches Comeback. Inzwischen hat das interessant wirkende Abenteuer einen festen Release-Termin verpasst bekommen.

Cuphead steht schon bald vor der Tür

Wenn alles glatt läuft, soll der Plattformer am 29. September endlich für die Xbox One und den PC erscheinen. Es ist also nicht wirklich verwunderlich, dass sich Cuphead auf der aktuell laufenden Gamescom noch einmal von seiner Schokoladenseite zeigen will. Deshalb kann man, als Messebesucher, selbst Hand anlegen und eine Runde zocken. Für alle Daheimgebliebenen gibt es heute ein neues Gameplay-Video.

Straight outta Köln kommt heute also ein rund neun Minuten langes Video zu Cuphead, das uns einen Blick auf das Level-Design und die Bosskämpfe werfen lässt. Wir freuen uns auf den Plattformer, der alleine schon durch seinen Grafikstil zu beeindrucken weiß. Wie sieht’s bei euch aus?