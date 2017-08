CS:GO – DreamHack in Malmö

Das DreamHack wird oftmals als das größte digitale Festival der Welt bezeichnet. Zwischen dem 30. August und 3. September wird es in Malmö zu Besuch sein. Während der beiden letzten Tage des dritten DreamHack Masters Turniers werden 16 der besten „Counter-Strike: Global Offensive“-Teams die Krone unter sich ausballern. Wer die Meisterschaft gewinnt, bekommt das größte Stück des Kuchens aus dem Preistopf, der mit 250.000 US-Dollar garniert ist.

Das Ereignis DreamHack ist in den letzten 23 Jahren gewachsen. Angefangen hat es als ein Treffen von Freunden in einer Cafeteria. Nun ist es ein globales Ereignis, das alle Aspekte für einen Spielwettbewerb mit sich bringt. Das Ereignis hat es sogar als größte LAN-Party in der Welt ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Im Jahre 2013 haben nur an der LAN-Party über 17.000 Leute teilgenommen.

Das Turnier mit sieben Karten ist die Hauptattraktion während der DreamHack, das ein hoch angesehenes CS:GO-Ereignis ist. In der Besetzung sind alle besten CS:GO-Teams vertreten. 12 wurden eingeladen und 4 haben sich weltweit qualifiziert. Schwedische Teams haben sich bisher bei den DreamHack-Veranstaltungen immer gut verkauft. Das zuvor stattfindende Masters in Malmö haben natürlich die Ninjas in Pyjamas gewonnen.

Im Jahre 2017 werden die Champions vom Vorjahr allerdings nicht als Favoriten gehandelt. Am 24. August wurden die Vorjahressieger bei Betway an siebter Stelle mit einer Quote von 12.00 gehandelt. Die Buchmacher trauen den Schweden heuer nicht viel zu, auch wenn die Vergangenheit dafür eigentlich keinen Anlass gibt. Fnatic ist sogar noch weiter unten zu finden. Sie sind nur an 11. Stelle mit einer Quote von 17.00.

An erster Stelle sonnt sich das Team SK Gaming aus Brasilien. Hier liegt die Quote derzeit bei 4.25. Das kommt nicht von ungefähr, denn das Team führt die meisten, wenn nicht alle, CS:GO-Ranglisten online an. Das letzte DreamHack Masters in Las Vegas endete in einer Enttäuschung, denn sie haben das Finale gegen Virtus.pro verloren. Allerdings konnte SK den Titel beim DreamHack Summer 2017 für sich beanspruchen. Seit der Niederlage im Februar haben sie eine Serie hingelegt und drei große Turniere gewonnen. Allerdings haben sie kürzlich im Viertelfinale beim PGL Major Krakow gegen Astralis den Kürzeren gezogen.

Astralis liegen in Sachen Quote übrigens direkt hinter SK und sind mit 4.50 nur knapp hinter den Favoriten. Die Dänen waren im Jahre 2017 außerordentlich stark und haben in allen teilgenommenen Turnieren bis auf eines mindestens das Halbfinale erreicht. Im März konnten Sie einen großen Titel beim Intel Extreme Masters in Katowice feiern, seitdem das Podium aber nicht mehr gesehen. Kürzlich haben sie das Halbfinale im PGL Krakow verloren und mussten sich dem späteren Meister Gambit geschlagen geben. Das hat sie mit Sicherheit gewurmt.

Für FaZe ging es 2017 auf und ab. Es gab tolle Siege und sehr enttäuschende Niederlagen. Beim PGL Krakow sind sie mit zwei klaren Niederlagen ausgeschieden, werden bei Betway allerdings doch an dritter Stelle gehandelt und die Quote liegt derzeit bei 5.00. Bei den Qualifikationsspielen von ECS waren Sie top, haben das globale Finale aber dann verloren. Sie haben an dieser Stelle wahrscheinlich schon richtig geraten, dass SK Gaming die Nase vorn hatte. SK hat sie außerdem aus dem Halbfinale beim ESL One: Cologne im Juli geworfen und auch hier später den Titel eingeheimst.

G2 eSports haben in der jüngeren Vergangenheit nach der Form gesucht, die sich bei den Siegen der DreamHack Tours 2017 und ESL Pro League Season 5 an den Tag gelegt haben. G2 muss man ganz offensichtlich auf dem Radar haben, auch wenn sie in Köln gegen Natus Vincere und gegen fNatic in Krakau verloren haben. Bei Betway sind sie mit einer Quote von 9.00 auf dem vierten Platz. Darauf folgen die Champions der DreamHack Master Las Vegas 2017 Virtus.pro mit einer Quote von 10.00 und die Gewinnder der PGL Krakow, Gambit Esports, mit 11.00.

Eine Legende in der Geschichte von Counter-Strike ist Natus Vincere, sind aber diesmal nur Außenseiter. Sie hatten bisher wirklich kein gutes Jahr. Auf gleicher Höhe werden die Gewinner vom DreamHack Summer 2016 und den zweiten der DreamHack Austin 2017 und dem PGL Major Krakow gehandelt. Das Team kommt aus Amerika und nennt sich Immortals. Bei beiden steht derzeit eine Quote von 13.00.

Alle 16 Teams bis auf eines haben 2017 ein Finale in einem großen Turnier erreicht. Das DreamHack Masters Malmö 2017 wird daher sicherlich ein großes Spektakel. Sobald es losgeht, wird kein Team mehr klarer Top-Favorit sein. Da zählen die Quoten und Ranglisten nicht mehr.

Schauen Sie sich deswegen am 2. September das Turnier an, wenn die Elite von CS:GO an den Start geht.

