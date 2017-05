CounterStrike:Global Offensive – Senioren dürfen bald an Dreamhack-Turnier teilnehmen

Das professionelle Zocken am Computer ist nur was für junge Talente denkt man sich, doch der Veranstalter der diesjährigen Dreamhack in Jönköping möchte auch der älteren Generation eine Bühne bieten, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Das Turnier findet dieses Jahr im Juni statt und lockt mit einem Preisgeld von 1.000€ für das Sieger Team. Das Mindestalter für die Teilnahme in der Seniorenkategorie ist 30 Jahre, was eigentlich noch nicht wirklich nach Senioren klingt.

Professionelle Computerspieler haben ihr Alterslimit mit ca. 24 Jahren erreicht und gelten als langsam und „alt“ für die eSport Szene. Sie können gegen die sehr junge Konkurenz wenig ausrichten und winken in der Reaktionsgeschwindigkeit schon hinterher, somit kann das maximale Potenzial nicht mehr herausgeholt werden. Es gibt immer wieder Ausnahmen im eSport, die auch noch mit Ü30 ihren engsten Konkurenten das Wasser reichen können, aber dies ist eher die Seltenheit. Doch um zu beweisen, dass auch die „Senioren“ noch was auf dem Kasten haben möchte der Veranstalter der Dreamhack 2017 in Schweden den Senioren die Chance geben, ihren Skill in CounterStrike zu demonstrieren. Neben der Senioren Kategorie sind auch die Wettbewerbe für „Frauen“, „Junioren“ und „FFA (Frei für Alle)“ geplant. Die Dreamhack findet dieses Jahr im schwedischen Jönköping statt und wird jede Menge Neuerungen mit sich bringen.

Das nötige Equipment muss jedoch selbst organisiert werden, da das Turnier nach dem BYOC System (Bring your own computer) funktioniert. Somit müssen sich die Spieler selbst um Rechner, Bildschirm und Gaming Gear kümmern. Die Senioren haben hierbei die Chance auf einen Gewinn von 10.000 schwedischen Kronen, was ungefähr 1.000€ entspricht. Dem zweiten Platz winken knapp 550 Euro und der dritte Platz kann sich auf Produktpreise freuen. Neue Rollstühle und Rollatoren sind wohlmöglich keine dieser Produktpreise!?