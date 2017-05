Constructor – Demo für PC verfügbar, PS4 folgt demnächst

System 3 kündigt an, dass die spielbare Demo für Constructor ab sofort auf Steam zur Verfügung steht und auf PlayStation 4 folgen wird.

Mit der Demo können Spieler das komplette 40-minütige Tutorial absolvieren und im Anschluss 12 wunderbare Minuten Spaß im Einzelspieler-Modus dieses britischen Klassikers genießen, mit unbegrenzten Wiederholungen.

In Constructor übernimmt der Spieler die Rolle eines angehenden Immobilienmagnaten mit der Aufgabe, eine erfolgreiche Stadt aufzubauen. Es reicht aber nicht, einfach schnellst möglichst Häuser und Unternehmen zu errichten. Die Spieler müssen sich mit dem verwickelten Netz an Unerwünschten auseinandersetzen, einer bunte Truppe Übeltäter, die gegen sie eingesetzt werden können – und von ihnen gegen die Konkurrenz.

„Wir freuen uns, Spielern endlich die Gelegenheit geben zu können, den Titel auszuprobieren und hoffen, dass sie diesen Ausflug in die Welt von Constructor genießen“, meint John Twiddy, Head of Development für Constructor. Weiter erklärte er: „Wer das Original mochte, wird nostalgisch in den Erinnerungen zu einem der weltweit beliebtesten Aufbausimulationen schwelgen. Das Spiel ist außerdem ein fantastischer Einstieg für neue Fans und wir freuen uns auf die Veröffentlichung der Vollversion in den nächsten Wochen.“