Conan Exiles: Neues Spiel der Marke?

Neben Conan Exiles und Age of Conan soll es nun noch ein weiteres Spiel aus der Reihe rund um den berühmten Barbaren geben. In einem Unternehmensreport ist die Rede von einem neuen Spiel, welches aber erst nach Conan Exiles in Arbeit gehen soll.

In einem Unternehmensreport verkündet der Entwickler Funcom bereits ein weiteres Spiel in der Welt rund um den Barbaren Conan plant. Konkrete Arbeiten sollen aber erst beginnen, wenn man mit Conan Exiles die Early-Access-Phase verlassen hat.

Interessant ist dabei, welche Sparte das neue Spiel bedient. Mit Age of Conan gibt es bereits ein MMORPG und Conan Exiles vertritt den Survival-Markt. Es wäre vorstellbar, dass das neue Spiel ein MOBA oder ein Singeplayer-RPG werden könnte.

Funcom hat in der Vergangenheit schon öfter bewiesen, dass sie mit Spielen, wie z.B. The Secret World, eine gute Geschichte erschaffen und passend dazu entsprechende Quests einbauen können, sodass auch Solospieler ihren Spaß am Spiel finden. Daher ist der Gedanke an ein Singeplayer-Spiel gar nicht so verwerflich.

Mehr News zu diesem Thema werden wohl aber erst frühstens nächstes Jahr bekannt, wenn die Arbeiten an Conan Exiles abgeschlossen sind. Bis dahin halten wir euch auf dem Laufenden!