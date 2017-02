Cladun Returns & Operation Babel – Releasetermine angekündigt

NIS America und die flashpoint AG freuen sich, die Releasetermine der beiden kommenden Top-Dungeon-Crawler bekannt zu geben. Operation Babel: New Tokyo Legacy ist ein Sequel zu Operation Abyss und schickt die Xth-Spezialeinheit erneut zur Rettung Tokios los. Das Dungeon-RPG wird am 19. Mai 2017 für die PlayStation Vita erscheinen. Cladun Returns: This is Sengoku! ist der neueste Teil der Cladun-Serie und gibt Einblicke in die Heldenwelt der japanischen Sengoku-Ära. Ab dem 09. Juni 2017 wird das 8-Bit-Action-Rollenspiel für die PlayStation 4 und als digitale Version für die PlayStation Vita erhältlich sein.

In Cladun Returns: This is Sengoku! erwacht der Spieler in der Welt von Arcanus Cella. Dort trifft er auf den mysteriösen Yukimura, der ihm erklärt, dass er sich in der Welt der Toten befindet. Um einen Weg aus der gefährlichen Unterwelt zu finden, muss der Spieler die Seelen der Sengoku-Militärkommandanten aufspüren und ihnen bei ihren unerledigten Geschäften helfen, damit sie erlöst werden können.

Weitere Informationen gibt es unter: www.nisamerica.com/games/cladun-returns-sengoku/

Operation Babel: New Tokyo Legacy spielt in naher Zukunft in Tokio, das nach dem Kampf mit den Variants nun einer neuen Bedrohung gegenübersteht. Wenn am Himmel ein mysteriöses Objekt erscheint, genannt „der Embryo“, wird die CPA und die Xth-Spezialeinheit mobilisiert. Das Xth-Squad besteht aus einer Gruppe von genetisch modifizierten Teenagern, die das Erbgut der größten Helden der Geschichte in sich tragen und durch diese speziellen „Blood Codes“ über mächtige Fähigkeiten verfügen.

Weitere Informationen gibt es unter: http://www.nisamerica.com/games/operation-babel/