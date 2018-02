Cities: Skylines – Übers Wochenende kostenlos spielen

Ähnlich wie mit Ubisofts Shooter Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege könnt ihr nun auch Cities: Skylines über ein Wochenende lang kostenfrei spielen. So kann der Strategie-Titel derzeit ganz einfach via Steam kostenfrei heruntergeladen werden. Die Aktion hält bis zum 12. Februar an. Wer sich danach für den Kauf von Cities: Skylines entscheidet soll ebenfalls große Rabatte auf die Simulation erhalten. So ist die Standard-Edition im Preis um knapp 75 Prozent reduziert. Zudem werden ebenfalls die Deluxe Edition als auch diverse DLC’s im Preis heruntergesetzt sein.