Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition angekündigt

Paradox Interactive veröffentlicht das preisgekrönte Management-Spiel Cities: Skylines am 15. August 2017 für die PlayStation 4. Die Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition wurde von Tantalus Media aufwendig für die Controller-Steuerung überarbeitet und bietet darüber hinaus ein für die Konsole angepasstes User-Interface. Die Koch Media GmbH übernimmt den weltweiten Vertrieb des Titels im Handel.

Von der ländlichen Kleinstadt bis zur schlaflosen Metropole – Aufbau, Verwaltung und Planung liegen in den Händen der Spieler. Neben dem Hauptspiel Cities: Skylines enthält die PlayStation 4 Edition zusätzlich Cities: Skylines – After Dark. Das Add On erweitert die umfangreiche Feature-Liste, um die Elemente Tourismus und Nachtleben.

Cities: Skylines ist für Xbox One, Windows, Mac und Linux PCs ein Bestseller. Die in Kürze erscheinende PlayStation 4 Edition transportiert das tiefgreifende Gameplay und den einzigartigen Charme erfolgreich auf eine weitere Plattform.

Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition erscheint am 15. August 2017 zum Preis von 39,99 € im Handel.

Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition Features:

– Traumstadt im Eigenbau: Straßenplanung, Buslinien, Parkanlagen Bildung und Gesundheitssysteme – alles aus einer Hand! Von der Smog-verpesteten Industrie-Metropole bis zur Erholungsoase am Stand mit sauberer Energie – der Fantasie und den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

– Vielschichtige und herausfordernde Simulation: Als Bürgermeister einer aufstrebenden Stadt stehen die Spieler vor vielen Herausforderungen. Eine gute Bildung der eigenen Bürger will genauso berücksichtigt werden, wie die Strom- und Wasserversorgung oder die Sicherheit der eigenen Bürger. Doch auch hier regiert Geld die Welt und ein Auge sollte immer auf dem Haushaltsplan sowie den Steuereinnahmen ruhen.

– Umfangreiche Verkehrssimulation: Nur die Verbindung verschiedenster Transportsysteme und eine gute Straßenplanung ermöglichen den reibungslosen Ablauf des täglichen Lebens der Bürger zwischen Arbeit und Vergnügen.

– Distrikte und Politik: Spieler müssen mehr sein, als einfach nur ein weiterer Stadtbeamter. Eine autofreie Innenstadt, kostenloses Transportwesen oder die Vermeidung von Hundekot in den Vorstädten. Um all den Anforderungen gerecht werden zu können, lassen sich einzelne Distrikte definieren und effektiver politisch lenken.

– After Dark: Die Stadt, die niemals schläft! Wenn die Sonne untergeht erwacht manch eine Stadt erst zum Leben. Neue Einstellungsmöglichkeiten für Distrikte erlauben den Aufbau eines vitalen Nachtlebens und erschaffen Hotspots mit Kultstatus. Die einzige Frage, die dann noch bleibt: Stehen auch ausreichend Taxen und Busse für die vergnügungswilligen Bürger bereit?

Weitere Informationen gibt es auf: http://www.citiesskylines.com/