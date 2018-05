Cities: Skylines – Erweiterung Natural Disasters kommt für Konsole

Cities: Skylines erhält Erweiterungen und Zusatzinhalte vorwiegend zuerst auf dem PC, bevor der zusätzliche Content dann auch auf die Konsolenfassungen aufschlagen. Nun kündigte Entwickler Colossal Order an, dass bald eine weitere Erweiterung den Weg auf die Konsolen findet. So soll der DLC Natural Disasters bereits am 15. Mai auf der PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen.

Inhaltlich geht es dabei vor allem um die namensgebenden Naturkatastrophen. Neben Meteoriteneinschläge und Erdbeben erwarten euch ebenfalls Waldbrände und sogar ganze Tsunamis.

Abseits davon kündigte man ebenfalls noch das Radio Station Pack für Cities: Skylines an. Auch diese Erweiterung könnt ihr am 15. Mai auf eure Konsolen herunterladen.