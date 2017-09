Catan VR für Oculus Rift und Gear VR angekündigt

Die Catan-Erfinder sowie Asmodee Digital und VR-Spielentwickler Experiment 7 haben eine Partnerschaft angekündigt, um das Brettspiel Catan in die virtuelle Realität zu verlegen. Mit Catan VR tauchen wir in Klaus Teubers Spiel ein, welches die moderne Brettspielszene seinerzeit revolutioniert hat. Diese Version wird zur Weihnachtszeit 2017 für Oculus Rift und Samsung Gear VR veröffentlicht.

Catan VR bleibt dem Klassiker treu, wurde jedoch für die virtuelle Realität optimiert, sodass Fans und neue Spieler das erfolgreiche Brettspiel in einem völlig neuen Format erleben können. Egal, ob man gegen Spieler aus aller Welt oder gegen Persönlichkeiten aus Catan spielt, die Insel erwacht dank wunderschöner Spielumgebungen und plattformübergreifenden Spielfunktionen zum ersten Mal in VR zum Leben. Catan VR wurde gemeinsam mit Klaus und Benjamin Teuber sowie den Teams von Catan und Asmodee Digital entwickelt und macht alles, was Brettspielliebhaber an dem Spiel so schätzen, für Oculus Rift und Samsung Gear VR verfügbar.

Das sagt der Entwickler:

„Als ich Catan zum ersten Mal auf dem Magic Table gesehen habe, war ich fasziniert davon, was VR zu bieten hat“, meint Catan-Schöpfer Klaus Teuber. „Das Spiel, das ich vor 25 Jahren gemeinsam mit meiner Familie im Wohnzimmer entworfen hatte nun sogar in Virtual Reality? Unglaublich. Als wir damals die Pappkarten bastelten und davon träumten, neue Länder zu erkunden, hatte es jenseits meiner Vorstellungskraft gelegen, eines Tages virtuell in die Welt von Catan eintauchen zu können.

Trailer: